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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya’da Türk gencine polis şiddeti

Köln’de yanlışlıkla polis barikatını geçen Türk gencine işkence yapıldı. 20 yaşındaki genç, “Beni çırılçıplak soyup psikolojik baskı yaptılar” dedi

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Almanya’da Türk gencine polis şiddeti

Şüpheli bavul nedeniyle bant ile çevrilen alana farkında olmadan giren 20 yaşındaki Rıdvan Milik, polisin kontrolsüz güç kullanmasının mağduru oldu. Hakarete uğrayan Rıdvan’ın üzerine dört polis çullanırken eziyet karakolda işkenceye dönüştü. Çırıl çıplak soyulan gence “Bir daha rahat duracak mısın” diye psikolojik baskı yapıldı.

ÜZERİME GELİNCE KORKTUM

Arkadaşı ile buluşmak üzere tramvay durağına giden Milik, “Farkında olmadan polisin bir olay için kurduğu bantlı bariyeri geçmişim. O anda polis bağırdı. ‘Tamam’ dedim ancak bağırmaya devam etti ve kimliğimi istedi. Hakaretlerine devam edince o halini telefonumla görüntülemek istedim. Üzerime gelince korktum ve ittim, düştü” dedi.

PSİKOLOJİK BASKI YAPTILAR

”Polisin düşmesinin ardından ellerimi kaldırdım. O anda üzerime çullanıp ellerimi kelepçelediler. Kelepçeliyken dizleriyle kafamı sıkıştırdılar. O an öleceğim sandım. Karakola götürüp çırılçıplak soydular. Burada kalacaksın diye psikolojik baskı yaptılar. Hukuki yola başvuracağım” şeklinde olayı aktaran Rıdvan, Alman basınında yaşananların ‘Biletsiz yolcu memurlara saldırdı’ şeklinde verildiğini söyledi.

İŞTE 2009-2017 ARASINDA ALMAN POLİSİNİN YAPTIĞI SALDIRILARDAN SADECE BİR KAÇI…

Hagen kentinde polis çağıran Adem Özdamar, götürüldüğü karakolda dövüldü ve beyin kanaması sonrası yaşamını yitirdi.

Kiel’de 31 yaşındaki Ertuğrul Çom, arkadaşıyla tartışırken olay yerine gelen polislerce hastanelik edilinceye kadar dövüldü.

Westerburg’da 27 yaşındaki Türk genci, elleri kelepçeliyken polis tarafından sokakta dövüldü.

Offenbach’ta teravih namazından çıkan Türk gençleri, kendilerine kimlik soran polis tarafından dövüldü.

51 yaşındaki Yaşar Albayrak, bir yakınlarını uğurlamak için gittiği Köln-Bonn Havalimanı’nda polisinin şiddetiyle karşılaştı. Başına aldığı cop darbesiyle bayıldı.

Herford kentinde kontrol için durdurulan Hüseyin Ercan bir anda polislerin saldırısına uğradı, yüzüne biber gazı sıkıldı, darp edildi. Polise saldırmakla suçlanan Ercan olaya ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla beraat etti

Eşi ile tartışan iki çocuk babası Taner Demirçivi, polis şiddeti sonrası evini önünde yaşamını yitirdi.

Frankfurt kentinde Savaş Kabasakal, geçtiğimiz hafta dört polisin orantısız güç kullanması sonrası yaşamını yitirdi.

Stuttgart kentinde kaza sonrası aracının yanında sigara içen 35 yaşındaki Gökhan Ayman, Alman polisinin keyfi ve vahşi dayağına maruz kaldı.

İBRAHİM TAŞ / SABAH AVRUPA

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