Almanya’da ”Türk memurlar ajan” iddiası

Almanya’da basın, önüne gelen Türk’ü ajan ilan etmeye başladı. İmamlardan, polislerden ve öğretmenlerden sonra bu kez de bazı memurların casusluk yaptığını iddia etti.

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Almanya’da iltica hakkını elde edebilmek için her türlü hokkabazlıgı yapan FETÖ üyeleri, Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nde (BAMF) görevli Türk memurları ‘casus’ ilan etti. DITIB imamları, Türk kökenli polisler ve Türkçe ögretmenlerinden sonra memurları hedef gösteren FETÖ üyeleri, arkalarına Alman basınını aldı.

GÖZ GÖRE GÖRE YALAN

BAMF’ta görevli bir Türk memurun kendisini “Türk basınına ihbar” ettigini ileri süren hain bir FETÖ’cü, iltica görüsmesinden hemen sonra hakkında Türk gazetelerinde haberler çıktıgını iddia etti. Polis olayla ilgili sorusturma baslatırken, bir BAMF yetkilisi, “Türk makamlarına bilgi aktarıldıgı konusunda bilgiye sahip degiliz” dedi.

İFTİRALARI HEP BOŞ ÇIKTI

FETÖ’cü imamlar görevden alınınca Alman basınına giderek, “İmamlar Türkiye’nin casusu” demişti. Basın, iddiaların boş çıkması üzerine bu kez de Türk kökenli polisleri suçlamıştı. Ancak polislere bizzat amirleri tarafından görev verildiği ortaya çıkmıştı.

KORUNAN HAİN SAYISI 600’Ü GEÇTİ

Almanya’nın koruma altına aldığı FETÖ’cü hâkim, savcı, bürokrat, asker ve sözde gazeteci hain sayısı 600’ü geçti. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, milletin tokadını yiyip kaçanların ilk adresi Almanya oldu. Demokrasiye inanıyorsanız, önce bu hainlerin “casus” diye iftira attığı insanlarla uğraşmayı bırakın. Unutmayın ki, vatanına, milletine ihanet edenler, bir gün size de ihanet eder.

Sabah.de