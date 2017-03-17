Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya’da UETD bürosuna saldırı

Merkezi Almanya’nın Köln şehrinde yer alan Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Bielefeld şubesine gece yarısı saldırı düzenlendi.

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Almanya’da UETD bürosuna saldırı

Almanya’nın Bielefeld şehrinde UETD şubesine gece yarısı saldırı düzenlendiği, saldırıda can kaynı yaşanmadığı ancak maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Saldırı sırasında binanın dış cephesine yazılar yazıldığı, binanın camlarının kırılarak içeriye boya kutuları fırlatıldığı bildirildi.

Saldırıya ilişkin UETD tarafından yapılan açıklamada, “UETD Bielefeld Bölge Ofisimize saldırı düzenlenmiş, maddi hasar meydana gelmiştir. Bu saldırıyı üstlenen, sosyal medya sitelerinden paylaşan kişileri ve yandaşlarını şiddetle kınıyor, bu yapılanların bizleri yıldırmayacağını kamuoyuna bildiriyoruz. Bizler, Avrupa’da yaşayan Türkler olarak, insanlarımızın her zaman yanında, birlik ve beraberliğin korunmasında, yaşadığımız ülkenin kanun ve kurallarına uygun olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Yapılan bu menfur saldırının medyadan duyulmasından sonra gerek telefon ve gerekse mesajlarıyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bizlere destek olan, iyi niyetlerini bildiren herkese teşekkür ediyor, sizlerin güven ve itimadına laik olmaya çalışacağımızın bilinmesini istiyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, yaşadığımız ülkenin kanun ve kurallarına uygun, insani davranışlar içinde olmalarını, tahrik ve kaos oyunlarına gelmemelerini rica ediyoruz. Bizler her zaman kendimize yakışan davranış ve desturla hareket edeceğiz. Tüm gönüldaşlarımızdan da aynını bekliyor, huzur ve sağlıklı günler diliyoruz ” denildi.

Saldırıyı PKK terör örgütü semptizanları üstlendi. Terör yandaşları sosyal medya üzerinden saldırı ile ilgili fotoğraflar yayınlandığı öne sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Daha öncede Almanya’nın değişik şehirlerinde UETD şubelerine saldırılar düzenlenmişti.

İHA

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