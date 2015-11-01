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Almanya’da Yeni Pasaportlar Tanıtıldı

Almanya’da 1 Mart’tan itibaren dağıtılmaya başlanacak yüksek güvenlikli pasaportlar tanıtıldı.

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Almanya’da Yeni Pasaportlar Tanıtıldı

Almanya’da 1 Mart’tan itibaren dağıtılmaya başlanacak yüksek güvenlikli pasaportlar tanıtıldı.

Federal İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Federal Basımevi Genel Müdürü Ulrich Hartmann katıldı.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere burada yaptığı açıklamada yeni pasaportların hazırlık süreci için iki yıl harcandığına işaret ederek, “Pasaportlar yüksek güvenlikli olarak hazırlandı. Yedi ayrı çeşidi var. Pasaportların hazırlandığı teknoloji, sahtelerinin yapılmasını ve manipülasyonun olmasını engelliyor.” dedi.

Maiziere yeni pasaportlarla çok daha hızlı kimlik tespiti yapılabildiğine dikkati çekerek, “Boyutları biraz daha küçüldüğü için taşımak ve elde tutmak da kolay. AB normlarına göre hazırlandı. Dünyanın her yerinde en çok güvenlikli pasaportları diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Basımevi Genel Müdürü Hartmann da pasaportların yüzde 99,5 oranında sahtesinin yapılamayacağını savundu.

Yeni pasaportlarda başka hiçbir ülkenin pasaportunda olmayan pencere sistemi mevcut. Alman Kartalı ve tarihi Brandenburg Kapası’nın renkli hologramları da yeni pasaportlara entegre edilmiş.

Güvenlik amacıyla kişiye özel hologram hazırlanan pasaportlar 1 Mart’tan itibaren dağıtılacak.

Öte yandan başka hiçbir ülkede böylesi yüksek güvenlikli bir pasaportun henüz olmadığı ifade edildi.

Pasaport fiyatları 24 yaşından büyüklere 60 avro, 24 yaşını doldurmayanlar için ise 27,5 avro olarak belirlendi.

İçinde bir de çip bulunan pasaportlarda parmak izleri ve kişisel diğer veriler mevcut olacak.

Almanya’da 2005 yılından bu yana biometrik pasaportlar kullanılıyor.

Kaynak AA

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