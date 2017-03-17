Almanya’daki Müslümanlar endişeli

Almanya’da yaşayan Müslümanlar, hafta sonu yapılan seçimde aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranını artırarak meclise girmesinden endişe duyuyor.

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Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek ve Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, AfD’nin meclise girmesinin ülkedeki Müslümanları nasıl etkileneceğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Mazyek, Almanya’da sığınmacı, İslam ve Türkiye konularının sürekli tartışılmasının aşırı sağcılara yaradığına dikkati çekerek, AfD’nin seçim başarısının entegrasyon, birlikte yaşama ve toplumdaki genel hava açısından Müslümanlar için büyük darbe olduğunu söyledi.

Aşırı sağın yükselmekte olduğuna ilişkin uzun zamandan beri uyarılarda bulunduklarını anımsatan Mazyek, “Bu gelişme daha önceden belliydi. En az 1-2 yıldan beri aşırılara ve aşırı sağcılara yarayan söylemleri görüyoruz. Sürekli sığınmacı, İslam, Türkiye konuları. Bu sonuçta radikallere yarıyor.” dedi.

Seçim kampanyalarında emeklilik, istihdam, ülkenin nasıl daha modern duruma getirileceği, sosyal ve geleceğe ilişkin diğer konuların neredeyse hiç konuşulmadığına işaret eden Mazyek, böylelikle AfD’nin güçlendirildiğini kaydetti.

“AfD havayı zehirlemekte”

Diğer partilerin bundan sonra AfD ile mücadeleyi ciddiye almalarını ümit ettiğini belirten Mazyek, “Bu parti, özgürlükçü demokrasiyi yok etmek ve başka bir cumhuriyet istiyor. (AfD Genel Başkan Yardımcısı Alexander) Gauland, ‘Biz halkımızı, ülkemizi geri alacağız’ ifadesini kullanıyorsa bunu demek istiyor. Bunu açık ifade etmek lazım. AfD havayı değiştirdi ve şimdi zehirlemekte.” şeklinde konuştu.

Mazyek, AfD’nin insanları aşağılayan görüntüsünü kamuyonu göstermek gerektiğini söyledi.

İnternette Müslümanlara karşı söylemlerin yer aldığını, Almanya’da doğup büyüyen ve vergisini veren Müslümanlara ülkeye ait değillermiş gibi davranıldığını dile getiren Mazyek, “Elbette bir parça korkuyoruz. Almanya’da zaten yüksek olan Müslümanlara yönelik saldırıların, camilere karşı saldırıların artmasından endişe ediyoruz.” ifadesini kullandı.

“Korku duyuyoruz”

Almanya İslam Konseyi Başkanı Kesici de seçim sonucunu “Almanya için felaket” olarak niteledi.

Seçimde Hristiyan demokratların ve sosyal demokratların kaybettiğine, aşırı sağcı partinin oylarını artırarak üçüncü parti haline geldiğine işaret eden Kesici, şöyle konuştu:

“Bu da bize korku veriyor. Yıllardan beri Almanya’nın sağa kaydığını söylemekteyiz. Bu seçimde de bunu iyi şekilde görmüş olduk. Bu bize korku veriyor çünkü bundan sonra bu Hristiyan Demokrat Partisi olsun, Hür Demokrat Partisi olsun, Sosyal demokratlar olsun büyük ihtimalle hem Müslümanlara hem yabancılara karşı biraz daha sert şekilde siyaset yapılacağının göstergesi.”

“Siyasetçiler popülist yaklaşımla oy almaya çalışıyor”

Almanya’da son zamanda siyasetçilerin kalite açısından zayıfladığını belirten Kesici, “Eski Alman siyasetçiler yok. Şu an günü nasıl kurtarırız, seçmenleri nasıl tarafımıza alırız şeklinde çaba var. Kendi siyasetini, kendi görüşlerini adamakıllı şekilde anlatacaklarına bunlar, popülist yaklaşımla oy kazanmaya çalışıyorlar. Bu da hoş bir olay değil.” dedi.

Kesici, siyasi partiler arasındaki söylemlerde de farkın bulunmadığını ve tüm partilerin sağa kaydığını kaydetti.

AA