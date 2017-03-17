Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya’daki sığınmacılarla ilgili korkunç iddia

Almanya’nın başkenti Berlin’deki sığınmacıların bazı özel güvenlik şirketi çalışanlarınca para karşılığında fuhuşa teşvik edildiği ileri sürüldü.

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Almanya’daki sığınmacılarla ilgili korkunç iddia

Alman ZDF televizyonunda yayınlanan “Frontal 21” programında, adı açıklanmayan bir özel güvenlik görevlisi, “aralarında reşit olmayanların da bulunduğu genç sığınmacılara, bazı güvenlik görevlilerince para karşılığında fuhuş yapmalarının teklif edildiği” iddiasında bulundu.

TV yayına katılan güvenlik görevlisi, birçok sığınmacı yurdunda çalıştığını belirterek, fuhşa teşvik edenlerin bir şebeke kurarak, genç erkek sığınmacıları kullandıklarını öne sürdü. Mağdurların yaşlarının 16’dan başladığını belirten görevli, “Ne kadar genç olursa o kadar pahalı.” ifadesini kullandı.

“HER SIĞINMACI İÇİN 20 AVRO ALDIM”

Programda, suçunu itiraf eden bir başka güvenlik görevlisi de bulduğu her sığınmacı için 20 avro aldığını söyledi.

Afganlı 20 yaşındaki bir sığınmacı da, bir özel güvenlik görevlisinin, fuhuş karşılığında kendisine 30 ya da 40 avro verileceğini söylediğini belirterek, hayatta kalabilmek için mecbur kaldığı bu durumdan utanç duyduğunu dile getirdi.

“KONU CİDDİYE ALINMALI”

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, iddiaların somut şekilde soruşturulması gerektiğini ifade ederek, “Bunların doğru olup olmadığına ve söz konusu tesislerle güvenlik güçleri firmalarının bundan sorumlu tutulup tutulamayacağına bakılması gerekir.” şeklinde konuştu.

Konunun ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Seibert, “Birçok sığınmacı ve göçmenin içinde bulunduğu maddi zorluklardan faydalanmak hiçbir şekilde kabul edilemez. Fuhuşa zorlanmaları ahlaki açıdan iğrenç bir şey.” dedi.

“İDDİALAR ARAŞTIRILMALI”

Berlin Eyaleti Sosyal İşler ve Uyum Bakanı Elke Breitenbach da ZDF’ye yaptığı açıklamada, şu ana kadar bu olaylarla ilgili somut ipuçlarının bulunmadığını, yine de polisin ve savcılığın iddiaları araştırması gerektiğini belirtti.

Breitenbach, insanlara zorla yaptırılan fuhşa her zaman karşı çıkacağını kaydetti.

Sabah.de

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