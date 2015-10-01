Almanya’dan sonra Hollanda! Skandal saldırı!

Berlin’de bir metro istasyonunda bir adamın arkasından yaklaştığı kadına tekme atarak merdivenlerden düşmesine neden olmuştu.
Benzer bir olay Hollanda’da bir alışveriş merkezinde yaşandı. Genç bir adam yavaşça yaklaştığı kadının sırtına sıçrayarak tekme attı. Tekmenin etkisiyle kadının yere düştüğü olay kameralara yansıdı.
KAYNAK HABER7
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