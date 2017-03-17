Almanya’nın Türkiye planı

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15 Temmuz darbe kalkışması sonrası Türkiye’den kaçan FETÖ mensuplarına kucak açan ve yıllardır Türkiye karşıtı gruplara ev sahipliği yapan Almanya, gazeteci kılığında yakalanan casusuna rağmen bir anda Türkiye’deki vakıf ve kültür merkezi sayısını artırma kararı aldı.

Türkiye ise Almanya’nın diplomatik ilişkilerin bu kadar gergin olduğu bir süreçte Alman makamlarının 5. Kol faaliyeti olarak adlandırılan istihbarat amaçlı bu merkezleri kurmasından endişe ediyor.

Almanya diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Almaya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Ankara temasları sonrası ülkesine dönüşünde hükümetine “Türkiye’deki kültürel merkezlerimizi arttıralım” önerisinde bulunduğu ve hükümetin mali programında yer almamasına rağmen Gabriel’in önerisine mali kaynağın bulunduğu belirtiliyor. Ancak Alman hükümetinin Türkiye’den gelebilecek tepkileri dikkate alarak kültür merkezlerini birkaç partner ülke ile birlikte Türkiye’de üç ortak Avrupa kültür evi açmasına karar verildiği belirtiliyor. Gabriel’in bu konuyu Goethe-Enstitüsü, Institut Français, Hollandalı ve İsveçli partnerler ve Almanya ile Türkiye’deki vakıflarla görüştüğünü öğrenildi.

Diplomatik kaynaklar, Gabriel’in geçtiğimiz hafta kurmayları ile yaptığı görüşmede, Alman-Fransız Bakanlar Kurulu toplantısında iki ülkenin kültür enstitüleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi teklif edeceğini vurguladı. 4 yılda 10 kültür merkezi açmayı planlayan Almanya’nın asıl hedefi 5. kol faaliyeti. Yani kültür merkezine yerleştirdikleri casuslar eliyle istihbarat toplamak. Daha sonra Gezi ve benzeri kalkışmalara zemin oluşturmak…

FETÖ’nün 15 Temmuz’da düzenlediği kanlı darbe girişimine ilişkin bir yazının yayınlandığı Alman dergisi Der Spiegel’de ikinci bir darbe ihtimalinin olduğu ifade edilmişti.

Türkiye Gazetesi