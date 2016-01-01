Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya’nın utanç karnesi

Avrupa’daki İslamofobik ve ırkçı saldırılar kaygı verici. Verilere göre ırkçı cinayet sayısı bin’e ulaştı.

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Almanya’nın utanç karnesi

Avrupa’daki İslamofobik ve ırkçı saldırılarda Almanya açık ara önde. Ülkede, 1990-2016 yılları arasında yaklasık bin ırkçı cinayet islendi. Bunların neredeyse tamamı sıradan suç kapsamında degerlendirildi. Sekizi Türk 10 kisiyi öldüren asırı sagcı NSU terör örgütü davasında dört yıl geride kaldı ama cinayetlerdeki sis perdesi hâlâ aralanamadı.

CAMİLER FAŞİSTLERİN HEDEFİNDE

Her yıl yaklasık 10 bin ırkçı ve Islamofobik suçun islendigi ülkede 2001- 2016 yılları arasında her yıl ortalama 20 cami saldırıya ugradı. Son 15 yıl içinde 300’ün üzerinde cami saldırısı gerçeklesti. Sadece 2016 yılında 60 camiye saldırı düzenlendi, 260’tan fazla Islam karsıtı eylem yapıldı. 9 BİN

MÜLTECİ ÇOCUĞU KAYIP, YETKİLİLER SESSİZ

Mültecılere karsı siddet eylemleri son yıllarda tırmanısa geçti. Geçen yıl sıgınma talebinde bulunan 665 Müslüman mülteci saldırıya ugradı. 9 binden fazla mülteci çocuk kayıp. Kayıp çocukların organ ve fuhus tacirlerinin eline düstügü iddialarına karsısında resmi makamlar sessiz.

PKK VE FETÖ KOLLANIYOR

1993 yılında PKK’yı terörist örgütler listesine alan Almanya, bunun gereğini yerine getirmedi. Almanya, PKK ve DHKP-C’nin yanı sıra FETÖ’cülere de kol kanat germeye devam ediyor. Buna karşılık FETÖ’cülerin iftiralarının hedefindeki yasal bir kuruluş olan DİTİB hedefe kondu.

Kaynak Sabah.de

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