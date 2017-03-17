Almanya’ya 615 Türk memuru iltica etti

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana 250’si diplomatik, 365’i ise hizmet pasaportu sahibi 615 Türk vatandaşının Almanya’ya iltica ettiğini açıkladı.

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Rhein gazetesine açıklamada bulunan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının başvurularının Federal Göçmen ve Mülteci Dairesince (BAMF) diğer başvurular gibi yasalar ve hukuka uygunluk açısından değerlendirildiğini belirtti. De Maiziere, Türkiye’den 250’si diplomatik, 365’i ise hizmet pasaportu sahibi 615 Türk vatandaşının Almanya’ya iltica ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığına iltica başvurusunda bulunan Türklerin yüzde 22’sinin başvurularının kabul edildiği, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana ise toplam 6 bin 700’den fazla Türk vatandaşının Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğu açıklandı.

İHA