Türkiye’ye terör örgütü PKK ile mücadele etme deyip Almanya’da terör bahaneleriyle camileri bile süresiz kapatan Almanya’ya anlayacağı dilden cevap.

A+A-

Taha Dağlı / Haber7.com

PKK propagandası yapan gazeteci tutuklandı diye ortalığı ayağa kaldıran Almanya, acaba hangi gerekçeyle Berlin’de bir caminin kapısına kilit vurup, Türkçe “bu cami süresiz olarak kapatılmıştır” notunu astı.

Yoksa gerekçeniz terörle mücadele yasanıza son anda eklediğiniz “terör çağrısı yapmak suçtur” maddesi miydi?

O halde hangi hakla PKK’nın yayın organı gazetede terörist sözcülüğü yapan şahsın tutuklanmasına isyan ediyorsunuz?

Almanya’da Aralık ayında Anis Amiri adlı DAEŞ üyesi Berlin’de noel pazarına kamyonla dalıp, 12 kişiyi öldürmüştü.

Tunuslu terörist saldırıdan günler sonra üç ülke dolaşarak geldiği İtalya’nın Milano kentinde polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Alman istihbaratı Anis Amiri’nin Berlin’deki geçmişini araştırdı. Gidip geldiği yerler tespit edildi. Ara sıra Fussilet 33 adlı bir camiye de gittiği tespit edildi.

15 Şubat’ta idari mahkeme caminin kapatılmasına karar verdi.

Polis o yetkiyi dün sabah kullanıp, camiyi kapattı.

Caminin kapısına Almanca ve Türkçe olarak “Bu cami süresiz kapalıdır” notu asıldı. Türkçe notun neden asıldığına gelince, cami cemaati arasında Türk vatandaşları da varmış ondan.

Camiye yapılan baskından saatler önce Türkiye’de bir Alman gazetesinin sözde muhabiri, PKK propagandası yapmak suçundan hapse atıldı.

Adam hem Alman hem de Türk vatandaşıydı.

Kandil’e gidip-gelen, terör örgütünün elebaşlarıyla röportaj yapan, o röportajları gazetede yayınlayıp adeta PKK’nın sözcülüğünü üslenen biriydi.

Onlara göre PKK terör örgütü değil, özgürlük savaşçısıydı. Aynı şahıs, PKK terör örgütünün reklamını Cizre üzerinden de yaptı.

Gazetedeki yazıları, haberleri yüzde yüz delildi, göz altına alınıp, yargılandı ve mahkeme kararıyla tutuklandı. Almanlar Pazartesi gecesinden beri ayağa kalktı, nasıl olur da bir gazeteci tutuklanır diye. Oysa ortada gazetecilik falan yok, şahıs direk terör örgütü propagandası yapıyor. İşte bu nedenden dolayı tutuklandı.

Ama Almanlar bunu anlamadı, isyana devam etti. Nasıl olur da bir gazeteci tutuklanır diye.

ALMANYA’YA ANLAYACAĞI DİLDEN CEVAP

Bizim dilimizden anlamıyorsanız kendi dilinizden anlatalım o zaman.

Bakın Almanlar olarak siz AB’nin terörle mücadele yasasının güncellenmiş halini kullanıyorsunuz. Ne diyor o yasada, “terör saldırısı çağrısı yapmak ve terörü öven açıklamalarda bulunmak suç kapsamına alınmıştır”.

Bu maddeler 2 hafta önce Avrupa Parlamentosunda oylanarak kabul edildi ve mevcut terörle mücadele yasanıza eklendi.

O maddeleri yasaya ekleyen de sizin milletvekiliniz Alman Monika Hohlmeier’di.

Neymiş, terörü öven açıklamalarda bulunmak suçmuş.

Alman gazetecinin Türkiye’de yaptığı aynen buydu, yani suç işlemiş.

Kaldı ki siz DAEŞ teröristi ara sıra gidiyor diye bir camiyi kapattınız. Kapısına da Türkçe yazı astınız. O camiyi hangi gerekçeyle kapattınız.?

Terörle mücadele yasanızdaki “terör saldırısı çağrısı yapmak” maddesine dayanak kapattınız.

Demek ki neymiş.

Siz terörle mücadele ederken camileri kapatın, Müslümanların evlerini basın, Müslümanları hapsedin.

Ama biz terörle mücadele etmeyelim, PKK teröristlerinizi rahat bırakalım.

Kaynak Haber7