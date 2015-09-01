Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya’ya iltica talebi 3 kat arttı

Bu yıl Türkiye’den Almanya’ya iltica edenlerin sayısı geçtiğimiz yıla oranla üç kat arttığı ortaya çıktı. Başvuru sayısının özellikle 15 Temmuz’un ardından yükseldiği gözlendi.

A+A-

Almanya’ya iltica talebi 3 kat arttı

Almanya’da Sol Parti Fraksiyonu’nun bir sorusu üzerine Federal Hükümetin verdiği yanıta göre, 2016 yılında Türkiye’den Almanya’ya iltica edenlerin sayısı geçtiğimiz yıla oranla üç kat arttı. Başvuru sayısı özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yükselmiş.

Bu yıl Ocak ayından Kasım ayına kadar 5 bin 166 Türk vatandaşı Almaya’ya iltica başvurusunda bulundu. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF’ın verilerine göre, 2015 yılında ise Almanya’ya iltica eden Türk vatandaşlarının toplan sayısı bin 767 kişiydi.

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’den ilticaların arttığına dikkati çekti.

Türkiye’den iltica sayısı bu yıl Ocak ayında sadece 119 iken, Kasım’da 702’ye yükseldi.

KAYNAK HABER7

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Yurtdışındaki vatandaşlardan sözleşmeli imam alınacak Yurtdışındaki vatandaşlardan sözleşmeli ...

Diyanet’ten devrim gibi karar: Yurtdışındaki vatandaşlardan sözleşmeli imam alınacak...

Türk hacker ordusu geliyor Türk hacker ordusu geliyor

Siber saldırılara karşı genç bilişimcilerden oluşan bir ordu kurulması için btk düğmeye bastı. ekibe giren genç hacker’lara 6-10 bin li...

Yalan habere karşı savunma merkezi Yalan habere karşı savunma merkezi

Almanya sosyal medya üzerinden yayılan ve gerçeği yansıtmayan haberlere karşı savunma merkezi kuruyor. Yalan haberden en çok Türkler et...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Rusya’da terör alarmı Rusya’da terör alar...

Polis, Moskova'da 3 tren istasyonunu bomba ihbarı nedeniyle ...

“PKK çocukları kaçırıp DEAŞ’a satıyor!” “PKK çocukları kaçı...

"Asıl mücadelemiz Müslüman görünümlü iblislerle"...

Galaxy S6 Edge de Alev Aldı! Galaxy S6 Edge de Alev Al...

Son aylarda Samsung'un şöhreti ne yazık ki patlamalarla zede...

Almanya’ya iltica talebi 3 kat arttı Almanya’ya iltica t...

Bu yıl Türkiye'den Almanya'ya iltica edenlerin sayısı geçtiğ...

Yurtdışındaki vatandaşlardan sözleşmeli imam alınacak Yurtdışındaki vatandaşlar...

Diyanet’ten devrim gibi karar: Yurtdışındaki vatandaşlardan ...

Türk hacker ordusu geliyor Türk hacker ordusu geliyo...

Siber saldırılara karşı genç bilişimcilerden oluşan bir ordu...

Yalan habere karşı savunma merkezi Yalan habere karşı savunm...

Almanya sosyal medya üzerinden yayılan ve gerçeği yansıtmaya...

PKK’nın haber ajansının müdürü serbest bırakıldı PKK’nın haber ajans...

Fransız vatandaşı olduktan sonra Maxime Azadi adını kullanma...

Türk Federasyonuna bombalı paket bırakıldı Türk Federasyonuna bombal...

Belçika Türk Federasyonu Başkanı Ömer Zararsız'ın verdiği bi...

Hollanda’da birikim yapmak zorlaştı Hollanda’da birikim...

Hollanda'da Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yapılan ara...

VIDEO GALERİ