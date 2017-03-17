Amansız hastalığı olan Amir ailesinden koparıldı

Hollanda’da amansız hastalığı olan ve belkide son günlerini yaşayan 10 yaşındaki Amir, aile hekiminin yanlış anlaması üzerine Veilig Thuis’e yaptığı ihbar sonucu, çocuk esirgeme kurumu tarafından ailesinden habersiz bilinmeyen bir yere yerleştirildi. Amir’in aileye geri verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

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Ailenin avukatı Joancy Breedveld konuyla ilgili yaptığı açıklamada, amasız hastalığı olan Amir için sürekli aile hekimine başvurmalarını yanlış anlayan doktorun, ailenin çocuklarına yeterli bakımı sağlayamadıklarını ve onunla ilgilenmediklerini düşündüğü için Thuis Veilig ihbar hattına bildirdiğini aktardı.

Doktorun bu hatası nedeniyle belkide son günlerini yaşayan küçücük çocuğun en çok ihtiyacı olan aile sevgisinden mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden avukat, ailenin yıllardır Emmen’da bulunan sığınma kampında kaldığını ve evde bakım yardımı alarak zaten çocuklarına gerekli bakımı sunduklarını belirtti.

Çocuk esirgeme kurumunun küçük Amir’i amansız hastalığına rağmen ailesinden koparık onların bilmediği bir yere yerleştirmesi ‘vicdansızlık’ yorumlarına neden oldu. Kuruma göre çocuğun kaldığı sığınma kampı onun için uygun değil. Avukat, bunun doğru olmadığını ve Amir’in Fucosidosis hastalığının tedavisi olmadığı için artık tedavi edilmediği ve doktorlara göre bir kaç aylık ömrü kaldığına dikkat çekerek şu an sadece ailesinin yanında olmaya ihtiyacı olduğunu savundu.

İmza kampanyasına katılmak için:

https://secure.avaaz.org/nl/petition/Kinderbescherming_de_Rechter_Stervende_verstandelijk_gehandicapte_10jarige_Amir_terug_naar_familie/?tZOiMfb

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