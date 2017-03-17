Amnesty: Hollanda terör zanlılarına kötü muamelede bulunuyor

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Amnesty konuya dair yaptığı araştırmada, özellikle Vught Hapishanesinde tutulu bulunan terör zanlılarının kötü muamele gördüğü iddia ediliyor. Günde ortalama 19 ile 22 saat hücre odalarında kapalı tutuldukları, dış dünya ile bağlantıları olmadığı günü, çoğu zaman gün ışığı dahi görmedikleri ve birde sözlü olarak ciddi şekilde aşağılandıkları ve rencide edildikleri belirtildi. Amnesty Hollanda makamlarını uluslararası sözleşmelere uyulması noktasında uyardı.

Adalet ve Güvenlik Bakanı Sander Dekker ise yaptığı açıklama ile iddiaları reddetti ve tüm hapishaneler ulusal ve uluslararası tüm kurallara harfiyen uymaktalardır dedi.

Türkinfo