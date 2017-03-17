Amsterdam belediye başkanı Van der Laan görevini bıraktı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın sevilen belediye başkanı Eberhard van der Laan (62) hastalığı nedeniyle görevini bıraktığını açıkladı.
Bu yılın başında akciğer kanseri tehşisi konulan Van der Laan’ın tedavi gördüğü hastanede doktorların, ” artık yapabileceğimiz bir şey yok ” demesi üzerine görevini bıraktığını kamuoyu ile paylaştı.
Amsterdam halkına yazdığı mektupla vatandaşları ile vedalaşan 62 yaşındaki belediye başkanı, ” Dünya’nın en güzel kenti olan Amsterdam’ın belediye başkanlığını yapmak büyük bir şerefti. Bana güvenen ve bu zor dönemde yanımda olan herkese teşekkür ederim ” sözlerine yer verdi.
Başta Başbakan Mark Rutte olmak üzere siyasiler Van der Laan için duygu dolu destek mesajları paylaştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan basın sözcüsü, Van der Laan’ın ailesi ile daha fazla vakit geçirebilmek için görevinden ayrıldığını aktardı.
Ocak ayında akciğer kanseri olduğu ortaya çıkan Van der Laan’ın o dönemden itibaren bazı görevlerini devrettiği biliniyordu. Van der Laan’ın görevini tamamen bırakmasının ardından belediye başkanlığı görevine geçici olarak Kajsa Ollongren getirildi.
Belediye başkanının veda mektubu:
Lees hier de brief die burgemeester Van der Laan aan alle Amsterdammers schrijft. https://t.co/aHGahM8MJp
— Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 18 september 2017
SONHABER.EU
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