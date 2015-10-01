Amsterdam dev projeye start veriyor

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Asmterdam Belediye Başkanı ve İhtiyar Heyetinden oluşan koalisyonu (Het college van burgemeester en wethouders) İjmeer’a inşaa edilmesi planlanan ‘Middeneiland’ projesinin 2018 yılının ortasında başlanacağını açıkladı.

Öncelikle İjmeer’ın ortasında 80 hektarlık bir alana kumlarin yerleştirileceğini ve kumun iyice çökmesi için bir kaç yıl bekleneceği belirtildi. Zeminin kullanmak için uygun hale geldiğinde ise 3 bin konut ile yeni bir yaşam alanının inşaa edileceği bildirildi.

Middeneiland’da konutların 2021-2026 yılları arasında inşa edileceği ve ilk etap tamamlandıktan sonra alanın 70 hektar daha genişletileceği aktarıldı. Genişletilecek alana da 3 bin konut inşaa edileceği bilgisi verildi.

Amsterdam belediyesi encümen azası Eric van der Burg yaptığı açıklamada, bu proje ile Amsterdam’ın genişletilmiş olacağını ve aynı zamanda doğa ile iç içe bir yaşamın sunulacağını ifade etti.

SONHABER.EU