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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Amsterdam dilencilerin başkenti oldu

Dünyanın sayılı turizm merkezlerinden olan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın son zamanlarla dilencilerle başı dertte. Yetkililer dilenci istilasına çözüm arıyor.

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Amsterdam dilencilerin başkenti oldu

Polisin baş edemediği dilenciler adeta Amsterdam’ı istila etmiş durumda. Her sokak başında görmeye başlanan dilenciler, artık Amsterdam’ın simgesi haline gelmesi yetkilileri korkutuyor.

Yılda 20 milyona yakın turist ağırlayan Amsterdam polisi ve yetkilileri dilenci sorununu çözmek için savcılıkla ters düşmesine rağmen çare aramaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene 718 kişiye dilendiği için ceza yazıldığı, izinsiz dilendikleri gerekçeşi ile 1430 şikayet aldıklarını belirten yetkililer, bu yılın ilk beş ayında dilenci sayısında yaşanan artışa dikkat çekti.

Dilencilerin Amsterdam’ı mesken tutmaları ve tercih etmelerinin çeşitli nedenleri olduğunu belirten yetkililer, Belçika’nın Başkenti Bürüksel’de yaşanan terör oylarından sonra güvenliğin artırılması ve polislerin sürekli sokaklarda görev alması Anvers kentindeki dilencilerin Amsterdam’a geldiklerini ifade ettiler.

Öte yandan turizm sezonun açılması ile birlikte Avrupa’nın fakir ülklerinden de gelenlerle bu sene hiç olmadığı kadar çok sayıda dilencinin Amsterdam’ı adeta istila etmiş olması yetkilileri kara kara düşündürüyor.

©SONHABER.EU

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