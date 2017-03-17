Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Amsterdam, Eindhoven ve Utrecht güzergahında yenilik

NS ve ProRail Hollanda’da Amsterdam, Eindhoven ve Utrecht tren seferlerinde yaşanan yoğunluğa çözüm için Eylül ayında yeni bir test uygulamasına geçileceğini açıkladı.

A+A-

Amsterdam, Eindhoven ve Utrecht güzergahında yenilik

Özellikle sabah ve akşam eve dönüş saatlerinde trenlerdeki sıkışıklığı giderebilmek için uzun süredir çalıima yürüten NS ve ProRail, yoğunluğun en çok yaşandığı Amsterdam, Eindhoven ve Utrecht güzergahında 10 dakikada bir İntercity seferi olacağını duyurdu.

Eylül ayında bu uygulamanın test edileceğini belirten NS ve ProRail, ” Hollanda’nın en yoğun güzergahlarında trenlerde yer bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. 10 Dakikada bir İntercity seferi ile yolcuların en azından oturacak yer bulmalarını sağlamak istiyoruz. Test uygulaması gecikmelere neden olabilir. Daha önce yaşadığımız tecrübelerde aldığımız kararı direk uygulamak yerine önce test etmemiz gerektiğini öğrendik. Bu yeni uygulamayı da yolcularımıza daha iyi hizmet verebilmek için öncelikle test edeceğiz. Bu konuda yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı yolculardan anlayış bekliyoruz” dedi.

6 Eylül’de başlayacak olan test seferlerinin 14 hafta Çarşamba günleri uygulanacağı belirtildi.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
‘ Plastik pirinç ‘ paylaşımlarıyla ilgili açıklama ‘ Plastik pirinç ‘ paylaşıml...

Hollanda Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu NVWA sosyal medya üzerinden 2011 yılından bu yana 'plastik pirinç' olarak bilinen sahte ...

Hollanda’da son 40 yılın kuraklığı yaşanıyor Hollanda’da son 40 yılın kuraklığı...

Hava sıcaklarının artması ile birlikte Hollanda’da son 40 yılın en kurak günleri yaşanıyor. ...

Hollanda’da polis sendikası’ndan ilk iftar programı Hollanda’da polis sendikası’...

Hollanda'da çeşitli bölgelerde emniyet birimlerinde düzenlenen iftar yemeklerinin ardından Polis Sendikası NPB de ilk kez bir iftar pro...

Hollanda’da kırmızı alarm verildi Hollanda’da kırmızı alarm verildi...

Hollanda'da hava sıcaklığının yüksek olmasıyla birlikte yağış olmaması nedeniyle bazı bölgeler için kırmızı alarm verildi....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Ünlü futbolcu hapis cezasına çarptırıldı Ünlü futbolcu hapis cezas...

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giydiği dönemde verg...

ABD’de havaalanı boşaltıldı ABD’de havaalanı bo...

Michigan'da bulunan Bishop Uluslararası Havaalanı'nın yaşana...

‘ Plastik pirinç ‘ paylaşımlarıyla ilgili açıklama ‘ Plastik pirinç &#...

Hollanda Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu NVWA sosyal m...

Hollanda’da son 40 yılın kuraklığı yaşanıyor Hollanda’da son 40 ...

Hava sıcaklarının artması ile birlikte Hollanda’da son 40 yı...

Hollanda’da yerli tatilci sayısı artıyor Hollanda’da yerli t...

Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından hazırlanan rapora g...

Hollanda’da polis sendikası’ndan ilk iftar programı Hollanda’da polis s...

Hollanda'da çeşitli bölgelerde emniyet birimlerinde düzenlen...

Sim kartlar tarih oluyor Sim kartlar tarih oluyor

Yakın zamanda geçilecek olan eSIM teknolojisi sayesinde GSM ...

Hollanda’da kırmızı alarm verildi Hollanda’da kırmızı...

Hollanda'da hava sıcaklığının yüksek olmasıyla birlikte yağı...

Amsterdam, Eindhoven ve Utrecht güzergahında yenilik Amsterdam, Eindhoven ve U...

NS ve ProRail Hollanda'da Amsterdam, Eindhoven ve Utrecht tr...

Prens Philip hastaneye kaldırıldı Prens Philip hastaneye ka...

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kocası Prens Philip'in hast...

VIDEO GALERİ