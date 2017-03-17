Amsterdam, Eindhoven ve Utrecht güzergahında yenilik

NS ve ProRail Hollanda’da Amsterdam, Eindhoven ve Utrecht tren seferlerinde yaşanan yoğunluğa çözüm için Eylül ayında yeni bir test uygulamasına geçileceğini açıkladı.

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Özellikle sabah ve akşam eve dönüş saatlerinde trenlerdeki sıkışıklığı giderebilmek için uzun süredir çalıima yürüten NS ve ProRail, yoğunluğun en çok yaşandığı Amsterdam, Eindhoven ve Utrecht güzergahında 10 dakikada bir İntercity seferi olacağını duyurdu.

Eylül ayında bu uygulamanın test edileceğini belirten NS ve ProRail, ” Hollanda’nın en yoğun güzergahlarında trenlerde yer bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. 10 Dakikada bir İntercity seferi ile yolcuların en azından oturacak yer bulmalarını sağlamak istiyoruz. Test uygulaması gecikmelere neden olabilir. Daha önce yaşadığımız tecrübelerde aldığımız kararı direk uygulamak yerine önce test etmemiz gerektiğini öğrendik. Bu yeni uygulamayı da yolcularımıza daha iyi hizmet verebilmek için öncelikle test edeceğiz. Bu konuda yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı yolculardan anlayış bekliyoruz” dedi.

6 Eylül’de başlayacak olan test seferlerinin 14 hafta Çarşamba günleri uygulanacağı belirtildi.

SONHABER.EU