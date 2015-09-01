Amsterdam’da 13 kişi gözaltına alındı

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AT5’ın haberine göre baı protestocular polise hakaret edip taş attığı, trafiği felç ettiği ve otobüse saldırdığı gerekçesi ile gözaltına alındı. Amsterdam Plein 40-45’te toplanan küçük bir grup protesto gösterilerine öğle saatlerinde başladı. Yaklaşık 250 Türk vatandaşının ilk etapta sakince Rotterdam’da yaşananlara tepki gösterdiği ve daha sonra taşkınlık yapmaya başlamasının ardından belediye başkanı’nın poliselere ‘bölgeyi temizleyin’ emri verdiği belirtildi.

Tomaların ve ME polislerine ‘protestocuları dağıtın’ görevi verilmesine rağmen müdahele etmelerine gerek kalmadan kalabalığın dağıldığı bildirildi. Polise karşı tavır alan ve taşkınlık yapan 13 kişinin ise gözaltına alındığı bilgisi verildi.Gözaltına alınan kişilerin Pazartesi günü ilerleyen saatlerde serbest bırakılacağı aktarıldı.

Emniyet ekipleri yeni bir protesto gösterisi sinyalini almadıklarını duyurdu.

SONHABER.EU