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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Amsterdam’da çıkan yangın kontrol edilemiyor

Hollanda’nın Amsterdam kentinde sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor. Yetkililer kapı ve pencerelerin kapalı tutulması konusunda uyarıda bulundu.

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Amsterdam’da çıkan yangın kontrol edilemiyor

Foto: Twitter Lianne van Vliet‏

Amsterdam’ın Kuzey bölgesinde bulunan Schaaftraat’ta iki ayrı firmaya ait binaları kül eden yangının yan binaya da sıçradığı ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol etmekte zorlandığı belirtildi.

Sabah saat 7.00’da başlayan yangına mürekkep firmasında oluşan gaz patlamasının neden olduğu düşünülüyor. Yangının hemen yan tarafta bulunan şarap firmasına da sıçramasıyla oluşan aşırı dumandan dolayı vatandaşların kapı ve penceleri kapalı tutmaları tavsiye edildi.

Çevrede bulunan onlarca binanın tahliye edildiği ve bölgeye giriş çıkışarın kapatıldığı bildirildi. Yangında zehirli gazlar yayılmadığı ve sebebin de henüz net olarak bilinmediği bilgisi verildi. İtfaiye ekiplerinin bir yandan yangını kontrol altına almaya çalıştığı ve aynı zamanda yangın sebebini ortaya çıkarmak için inceleme yaptığı belirtildi.

SONHABER.EU

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