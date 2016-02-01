Amsterdam’da elektrik kesintisi 2 kişinin hayatına mal oldu

A+A-

De Telegraaf gazetesinde yer alan haberde, Salı Amsterdam’da sebebi bilinmeyen bir arızadan dolayı yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle iki vatandaşın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Alınan bilgilere göre ihbar ve acil yardım hatlarının aşırı yoğunluk sebebiyle ulaşılamaz hale geldiği ve bu sebepten dolayı iki vatandaşa yardım yapılamadığı gerekçesiyle canından olduğu bilgisi verildi.

Hayatını kaybeden 83 yaşındaki kadının oğlunun ambulans çağırmak için acil servisi aradığı ancak ulaşamadığı için nöbetçi aile hekimine ulaşarak yardım istediği bildirildi. Hekimin yardım etmek için hızlı davranmasına rağmen eve gittiğinde kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Evinde ölü bulunan diğer yaşlı kadının ise oksijen makinesine bağlı yaşadığı ve elektriğin kesilmesinin ardından oksijensiz kaldığı için hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Savcılık hayatını kaybeden iki vatandaşlar ilgili soruşturma başlattı.

SONHABER.EU