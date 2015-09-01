Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Amsterdamlı Mustafa’ya kinini kusan Hollandalı

Hollanda’da Amsterdamlı Mustafa’ya içindeki Türk ve Müslüman düşmanlığını kusan Hollandalı’nın videosu sosyal medyayı salladı.

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Amsterdamlı Mustafa’ya kinini kusan Hollandalı

Foto: demet.nl

Dış cephe cam temizlik firmasında çalışan 28 yaşındaki Amsterdamlı Mustafa facebook sayfasında paylaştığı video ile bir anda gündeme oturdu. Demet Tv’ye konuşan Mustafa yayınladığı videonun öncesinde neler olduğunu anlattı.

Mustafa 10 yıldır bu işi yaptığını zaman zaman farklı düşüncelere sahip insanlarla karşılaştığını ancak böyle bir durumu ilk kez yaşadığını belirtti. Utrecht kentinde ikamet eden bir Hollandalı kadının camını silmek için Mustafa’nın yerinde arkadaşının gitmesi sonucu kadının çileden çıktığını ifade eden Mustafa, ” ben biraz sarışınım o yüzden benı Hollandalı zannediyordu sanırım. Arkadaşım koyu tenli olduğu için, bir Türk’ün bir daha cam silmeye gelmesini istemediğini söyleyen kadına bende Türk’üm dedikten sonra ırkçı ifadeler kullanmaya başladı. Bende o anda yaşananları görüntülemem gerektiğini düşündüm ve kadının söylediklerini kaydettim ” dedi.

Hollandalı kadının camlarını silmeye giden Türk gençlerine karşı kullandığı ırkçı ve nefret dolu ifadelerin yer aldığı video görüntüleri:

De Turks-Nederlandse glazenwasser vertelt zijn verhaal

SONHABER.EU

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