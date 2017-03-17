ANWB’den çocuk oto koltuğu güvenlik uyarısı

Hollanda’da turing ve otomobil kurumu ANWB, yapılan test sonuçlarında iki markaya ait çocuk oto koltuklarının yerinden çıktığı gerekçesiyle güvenli olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

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ANWB tarafından yapılan testlerde, Recaro Optia markasına ait çocuk oto koltuğunun yerinden çıkarak arabadan fırladığı saptandı. Jané Grand One markasında ise bir parçanın koltuktan ayrılmasından dolayı çocuk oto koltuğunun yerinde iyi durmadığı farkedildi.

Bu iki marka için yapılan ikinci test olduğunu belirten ANWB, her iki sonucunda aynı çıkması nedeniyle bu ürünlerin kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Bu iki markayı kullananlardan ise aldıkları yere geri götürmeleri tavsiye edildi.

Üretim firmalarının test sonuçları hakkında bilgilendirildikleri ve Jané fabrikasının bu ürünün üretimini direk durdurduğu aktarıldı.

Avrupa genelinde yapılan test sonuçlarının aslında sonbaharda kamuoyu ile paylaşılması beklenirken, bu iki marka ile ilgili vatandaşların uyarılması gerektiğine karar veren ANWB, şimdiden tüketicileri bilgilendirdiğini belirtti.

SONHABER.EU