ANWB’den yollarda ‘ yaz tatili ‘ uyarısı

Hollanda’da turing ve otomobil kurumu ANWB, Midden-Nederland bölgesinde yaz tatilinin başlamasıyla birlikte haftasonu yollarda oluşacak yoğunlukla ilgili uyarıda bulundu.
Yaz tatilinin başlaması nedeniyle yollarda ilk yoğunluğun Cumartesi günü beklendiğini belirten ANWB, Temmuz sonunda tüm ülkede okulların kapanmasıyla trafik yoğunluğuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
ANWB, Hollandalıların bu yıl tatil için Fransa, Almanya ve İtalya’yı tercih ettiklerini, Belçika’da okulların tatil olması sebebiyle Güney bölgesinde yolların aşırı kalabalık olabileceğini vurguladı. Almanya’da yol çalışmaları olduğunu bildiren ANWB, yola çıkacak olan vatandaşların kullanacakları güzergahları önceden kontrol etmesi tavsiyesinde bulundu.
Schiphol’de 7 Temmuz Cuma gününden itibaren aşırı yoğunluğun başlayacağı bildirilirken, havalimanı yönetimi yaz döneminde 2 ay boyunca ekstra personel çalıştıracağını açıkladı.
SONHABER.EU
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