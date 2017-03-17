Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Arnhem’de kongre ve 29 Ekim coşkusu

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı Arnhem Hoca Ahmed Yesevi Türk Kültür ve Eğitim Merkezi’nde (HAYKEM) iki coşku bir arada yaşandı. Önce HAYKEM’in 12. Olağan Kongresi yapıldı, ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutlaması gerçekleştirildi.

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Arnhem’de kongre ve 29 Ekim coşkusu

Kuran-ı Kerim tilaveti, şehitler için bir dakika saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan kongrede HAYKEM Başkanı İbrahim Günay güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Faaliyet ve muhasebe raporlarının ibrazı sonrası gerçekleşen seçimler sonrası yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulları oluşturuldu. Teşekkür konuşması yapan İbrahim Günay özellikle bayanların teşkilat faaliyetlerine yapmış oldukları katkılarından dolayı şükranlarını dile getirdi. Arnhem’de Türk toplumunun refahı ve mutluluğu için diğer Türk STK’lar ile her zaman beraber hareket ettiklerini dile getiren Günay, bu birlikteliğin önemine de vurgu yaparak katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Kongre ve kutlamaya katılan Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik tekrar başkan seçilen İbrahim Günay’ı ve yeni yönetimini kutlayarak Federasyon olarak her zaman arkalarında olduklarını söyledi. Cumhuriyet’in Türkçülüğün bir eseri olduğunu söyleyen Gedik, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetin oluşumunda emeği geçenleri sözleriyle andı ve onlara vefa borçlarının olduğunu dile getirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahne alan Gökhan Tekin ve Türkiye’den gelen Ozan Manas katılımcılara duygunun ve coşkunun bir arada yaşandığı güzel bir gece yaşattılar.

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