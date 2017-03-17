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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Asimile ol ! Ya da Hollanda’yı terk et ”

Milletvekili Machiel de Graaf’ın DENK gençlik kollarının Ramazan davetine ” Müslümanlığı bırak, asimile ol, ya da ülkeyi terk et ” gibi verdiği cevaplar Hollanda’nın günümüzde geldiği noktayı ortaya koydu.

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” Asimile ol ! Ya da Hollanda’yı terk et ”

DENK gençlik kolları Oppositie Kanada başbakanı Justin Trudeau’nin Müslümanlara karşı tavırları ve Ramazan gibi özel günlerde sergilediği anlayışı örnek göstererek, Temsilciler Meclisinde görevli Milletvekillerinin tamamına bir e-mail göndermişti.

Oppositie gönderdiği e-mail’de Milletvekillerine Ramadan-Challenge teklifinde bulunuyor. Gençlerin bu teklifine en sert cevap ırkçı parti PVV Milletvekili Machiel de Graaf’dan geliyor. De Graaf’ın cevabında, ” Müslümanlığı bırak, asimile ol, ya da ülkeyi terk et. İslam Hollanda’ya ait değil. Ortaçağ barbarlığından vazgeç ” gibi ifadelere yer vermesi tepkilere yol açtı.

Sürekli özgürlük, demokrasiden bahseden Hollandalı siyasiler, başka ülkelerle ilgili konuşurken sınır tanımadığı gibi kendi ülkelerinde de savundukları ne varsa hoyratça harcamakla, yok etmekle de sınır tanımıyor. Başkalarının değerlerini düşünürken Hollanda kendi değerlerini kaybetmeye başlıyor.

Gelinen son nokta, ” Hollanda artık herkesin bildiği Hollanda değil. ”

Ramadan Challenge: Bir Müslümanın Müslüman olmayan kişiden 1 günlüğüne oruç tutmasına davet etmesi.

SONHABER.EU

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