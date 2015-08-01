Aşırı sağcı Wilders liseli solcu gibi!

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Foto: Alexander Bakker / De Telegraaf

Aşırı sağcı PVV lideri Geert Wilders, tabanda oy kaybetmeye başlayınca gündemde kalmak, dikkat çekmek için akla gelen her yolu denemeye devam ediyor. Dün Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde gösteri yapmak, Türkiye’den gelecek siyasi liderleri protesto etmek için güvenlik makalmalarından izin isteyen Wilders’ın adamları bugün Elçilik önünde pankart açtı.

Almanya’dan sonra Hollanda’nın da Türkiye’den 16 Nisan Referandumu için gelecek siyasilere karşı, izin vermek istemeyişi üzerine harekete geçen PVV, 15 Mart 2017 tarihinde Hollanda’da yapılacak genel seçimler için malzeme oldu.

Ülkedeki yabancılara karşı söylemleri ile aşırı sağcı PVV’den geri kalmayan diğer siyasi partiler, daha önce PVV’e kaptırdıkları tepki oylarını geri alması bekleniyor. Bu durumda 15 Mart tarihinde sandıktan birinci parti olarak çıkacağı iddia edilen PVV’in en fazla 20 sandalye ile temsilciler meclisne gireceği tahmin ediliyor. Bunun farkında olan PVV lideri Wilders, tek seçimlerde kullandığı kozlarından Hollanda’da camilere ve İslam’a; yabancılara karşı hiç bir fırsatı değerlendiremekten geri kalmıyor.

Türkiye’nin Dışişleri Bakını Mevlüt Çavuşoğlu’nun 11 Mart tarihinde Hollanda’ya yapması planlanan ziyaret öncesi bu gösteri ve tepkinin Dünya’da eşi benzeri bulunmuyor.

PVV Milletvekillerinden Madlener tarafından getirilen ve açılan pankartta ise Türkçe ve Hollandaca “Uzak Dur, Bu bizim ülkemiz” yazıyor.

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