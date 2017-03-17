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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Aşırı sıcaklar okulları tatil ettirdi

Almanya’da 37 dereceyi bulan sıcaklıklar okulları tatil ettirdi.

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Aşırı sıcaklar okulları tatil ettirdi

Yılın en sıcak haftası yaşanan Almanya’da Alman Meteoroloji Kurumu (DWD), yaptığı açıklamada, Hava sıcaklığının 35.8 derece olarak ölçüldüğünü daha da artacağını belirtti.

DWD’nin Önümüzdeki hafta sıcaklıkların daha da artmaya devam edeceğini yükselmeye devam edeceğini açıklaması üzerine bzı bölgelerde okulların tatil edildiği öğrenildi.

Hollanda’da dün yapılan açıklamalarda son 40 yılın en yüksek hava sıcaklığının yaşandığı duyurulmuş ve aşırı sıcaklar dolayısı ile “Kırmızı alarm” verilmişti.

©SONHABER.EU

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