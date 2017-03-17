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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Aşırı sıcaklar yerini gökgürültüsüne bıraktı

Hollanda’da özellikle son bir kaç gündür yaşanan aşırı sıcaklıklar yerini şiddetli yağış ve gökgürültüsüne bıraktı. Uzmanlar bu gece serin olacağını belirtiyor.

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Aşırı sıcaklar yerini gökgürültüsüne bıraktı

Ülke genelinde kavurucu sıcakların ardından şiddetli yağış ve gökgürültüsü etkili olmaya başladı. Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada aşırı sıcak ve güneşli havanın yerini yapış ve gökgürültüsüne bıraktığı belirtildi.

Yağış ve gökgürültüsünün kısa süreli olacağını belirten uzmanlar, hava sıcaklığının bu akşam genel olarak ortalama 16 derece olacağını bildirdi. Cuma günü güneşin tekrar kendini göstereceği ve hava sıcaklığının Adalarda 20, Güney Batı bölgesinde 23, Limburg bölgesinde ise 27 derece civarında olması beklendiği açıklandı.

Uzmanlar Hollanda’da Haziran ayının sıcaklık rekoru kırdığını belirtti.

RTL Nieuws’den çeşitli bölgelerden gökgürültüsü manzaraları:

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/prachtige-beelden-onweer-barst-los-boven-nederland

SONHABER.EU

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