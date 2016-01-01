Asscher: mücadelemiz Türkiye ile kriz yaşamaya değer

Referandum proğramlarına katılması beklenen Türk siyasetçilerin gelmesini engelleyebilmenin yasal yollarını arayan Hollanda’dan, ”kendi değerlerimizi korumak için Türkiye ile siyasi kriz yaşanmasına değer” açıklaması geldi.

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Geçtiğimiz haftadan bu yana Almanya ve Hollanda’da yurtdışı Türklerini referandum ile ilgili bilgilendirmek adına düzenlenen evet kampanyalarına Türkiye’den katılması beklenen üst düzey siyasilerin gelmesine izin verilmeyeceği tartışması yaşanıyor.

Konu Almanya ile karşılıklı atışmaların ardından dün Köln kentinde düzenlenen toplantıda Ekonomi Bakanı Zeybekçi’nin katılmasıyla aradaki buzların eridiği belirtildi. Ancak Hollanda’nın izin vermemek için ısrarlı olduğu ve hatta yasal yollarla engellemenin arayışı içerisinde girdiği bilgisi verildi.

Hollanda’da evet kampanyalarına siyasilerin katılım sağlamasını engellemek isteyen Hollanda ve Almanya’nın, hayır kampanyası yürütenlerin düzenlediği toplantılara Türkiye’den gelen siyasilere ses çıkarmaması dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Lodewijk Asscher, ” kendi değerlerimizi korumak için Türkiye ile kriz yaşamaya değer ” ifadesini kullanarak ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Irkçı parti PVV lideri Wilders ise Türkiye’deki siyasilerin tamamını istenmeyen listesine alıp ülkeye alınmaması önerisinde bulunarak hükümete seslendi.

SONHABER.EU