Atmaca: Kahpede şer, Oğuzlarda er bitmez!

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T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından organize edilen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” Sela İstiklal Marşı okunmasının ardınan ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşmalar, video gösterisi ile sürdü.

Etkinliğe T.C. Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel, Amsterdam, Rotterdam ve Deventer başkonsolosları ile birlikte yaklaşık 600 vatandaş katıldı.

Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel, burada yaptığı konuşmada, “Demokrasiye yapılan müdaheleler ister darbe girişimi şeklinde olsun ister başka bir şekilde olsun ilkesizlik ve ahlaksızlıktır. Bu müdahelelerle insanlara korku salarak dehşete düşürerek, yıldırmaya çalışmak ise terördür.” dedi.



“En son sözü en güzel sözü şehitler söyler”

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ise, Milleti, demokrasiyi, Cumhuriyet’i ve aydınlık geleceği yok etmek isteyen hain terör örgütünün, ülkenin geleceğine kastederek darbe girişiminde bulunduğunu vurgulayarak başladığı; Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy’da mısralar okuyarak sürdürdüğü konuşmasında, darbe girişimi gibi görünen olayın aslında bir işgal girişimi olduğuna dikkat çekti.

Sırakaya, “Bugüne kadar ülkemizi PKK, DEAŞ terör örgütleri gibi örgütler ile ele geçirememiş olan zihniyet, asker elbisesi giymiş FETÖ terör örgütü üyeleri vasıtası ile bir şekilde zayıflatıp işgal girişimi başlatmıştır. Bu yapılmaya çalışılan darbe teşebbüsü bir terör eylemi ve bir işgal girişimidir.” dedi.

15 Temmuz gecesi kalkışılan hain darbe girişimini asla unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydeden Sırakaya, “15 Temmuz gecesi şehitlerimiz ve gazilerimiz dik duruşları ile gönlümüzde ve kalbimizdeki yerlerini aldılar. Unutmayalım ki en son sözü en güzel sözü şehitler söyler.” ifadelerini kullandı.

“Kahpede şer, Oğuzlarda er bitmez”

UETD Hollanda Başkanı Turan Atmaca ise yaptığı duygu dolu konuşmasında, kuzenininde hainlerin kahpe kurşunları ile şeht düştüğü 15 Temmuz gecesini anlatırken, göz yaşlarına hakim olamadı. Kendisi ile birlikte salonda bulunanları da ağlatan Atmaca; “ Ülkemize göz diken hainler, kahpeler kalleş, kalleş ölüsü ise leştir. Unutulömasınki Kahpede şer, Oğuzlarda er bitmez, ülkemizi bölmeye, parçalamya güçleri yetmedi yetmez.” Dedi.

Atmaca Holandalı Türklere de seslenerek; “Hollandalı Türk vatandaşlarımıza hatırlatmak isterim ki Hollanda baba vatanımızdır. Türkiye ise anavatanımızdır. Bunun bilincinde olmamız gerekir. Yaşadığımız ülkede hukukun bize tanımış olduğu çerçevede her türlü demokratik haklarımızı savunacağız ve eylemlerimizde bulunacağız.” diye konuştu.

Sunucu Ersin Düzen moderatörlüğünde, 15 Temmuz gazileri Rukiye Dağ, Orçun Şekercioğlu ve Oğuz Ayanoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında verilen büyük mücadeleyi ve yaşadıkları anları anlatıkları bölümde davetliler 15 Temmuz akşamı yaşanan vahşeti adeta yaşattılar.

Kum gösterisi ile 15 Temmuz gecesinin anlatıldığı etkinlikte, Anadolu Ajansı Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi de ilgi gördü.

Etkinliklerin , bugün Belçika’nın Brüksel, 13 Temmuz’da Fransa’nın Strazburg, 14 Temmuz’da İngiltere’nin Londra, 15 Temmuz’da Almanya’nın Nürnberg, 16 Temmuz’da Avusturya’nın Viyana kentlerinde devam edeceği öğrenildi.

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