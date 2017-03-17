Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avro Grubu Başkanı Dijsselbloem siyaseti bıraktı

Hollanda’da, Avro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, milletvekilliğinden istifa ederek siyaseti bıraktı.

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Avro Grubu Başkanı Dijsselbloem siyaseti bıraktı

Dijsselbloem, iki hafta önce meclis başkanına sunduğu mektupta, son seçimde büyük yenilgiye uğrayan, üyesi olduğu İşçi Partisi (PVDA) için gerekli sert muhalefet gücünü kendisinde bulamadığı gerekçesiyle 26 Ekim’de milletvekilliği görevini bırakarak Hollanda siyasetinden ayrılacağını belirtmişti.

Dijsselbloem, “PVDA partisinin yoluna devam etmesi için sert muhalefete ihtiyacı var. Bulunduğum konumda bu gücü kendimde hissetmediğim sonucuna vardım.” ifadesini kullanmıştı.

İlk kez 2000’de milletvekili seçilen Dijsselbloem, 2012’de Hollanda Maliye Bakanı olarak atanmıştı.

Hollanda’daki Maliye Bakanlığı ve milletvekilliği görevi son bulmasına rağmen 13 Ocak 2018’e kadar Avro Grubu’ndaki başkanlık görevini sürdürmesi yönünde ‘oy birliğiyle’ karar alınmıştı.

PVDA, 2012’deki seçimlerde 38 sandalye kazanmış ancak son seçimlerde meclisteki sandalyesinin 29’unu kaybederek sadece 9 milletvekili çıkarabilmişti.

AA

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