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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avrupa Adalet Divanı’ndan başörtüsü kararı!

Avrupa Adalet Divanı ‘işyerleri, çalışanların dini sembol niteliğinde kıyafet giymelerine yasak getirebilir’ açıklamasını yaptı.

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Avrupa Adalet Divanı’ndan başörtüsü kararı!

Avrupa Adalet Divanı, işyerinde başörtüsü yasağıyla ilgili hüküm verdi. Mahkeme, işverenlerin çalışanlarına getirebileceği yasağı onayladı. Böylece Avrupa Adalet Divanı işyerleri çalışanların ‘dini sembol’ niteliğinde kıyafet giymelerine yasak getirebilir.

İŞTE AVRUPA ADALET DİVANI’NIN SKANDAL AÇIKLAMASI

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, “Görünür dini, felsefi, politik sembollerin yasaklanmasına dair iç yürütmelikler, direkt olarak ayrımcılık oluşturmaz” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Konuya ilişkin herhangi bir iç yürütmeliğin bulunmadığı durumlarda da, işverenin müşterilerinin beklentilerini göz önünde bulundurarak İslami başörtüsü giyen bir çalışanın hizmetlerine son vermesi de ayrımcılık kapsamında değerlendirilemez” ifadelerine yer verildi.

KARAR ‘AYRIMCILIK’ OLARAK KABUL EDİLMEYECEK

Fransa ve Belçika’da başörtüsüyle çalışmalarına izin verilmeyen iki kadının başvurusu üzerine alınan karara göre, başörtülü kadınların bu sebeple işten çıkarılmaları ‘ayrımcılık’ olarak kabul edilmeyecek.

ZAMANLAMA MANİDAR

Adalet Divanı’nın aldığı skandal kararın, müslüman göçmen ve mülteci nüfusu başlıklarının tartışıldığı, Hollanda parlamento seçimlerinden hemen bir gün önce olması dikkatlerden kaçmadı.

SÜREÇ GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞLAMIŞTI

Belçika vatandaşı Samira Achibata adlı Müslüman bir kadın G4S Secure Solutions adlı şirkette resepsiyon görevlisi olarak çalışmaya başladıktan üç yıl sonra başörtüsü takmaya başlamıştı. İş yerinde başörtüsü kullanılmayacağını belirten şirket, Achibata’yı işten çıkardı. Bunun üzerine kadın çalışan, şirket aleyhine Belçika Mahkemesi’ne dava açtı.

Tazminat talebiyle açılan davaya Belçika Ayrımcılık Kurumu ve Müslüman örgütleri de destek verdi. Mahkeme, dosyayı Yargıtay’a göndermiş, Belçika Yargıtayı da konuyu, Avrupa Birliği’nin en üst hukuk organı olan Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı’na havale etmişti.

Haber7

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