Avrupa Birliği’nden Mustafa Ulusoy’a önemli görev

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek “AB – Türkiye Yerel Yönetimler Zirvesinde” Avrupa Birliği tarafından EuroAcademic EASC başkanı ve AnderlechtBelediye Meclis üyesi Mustafa Ulusoy akademik Uzman/Eksper olarak görevlendirildi.

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Zirvede Türkiye’yi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili temsil edecek.

31 Mayıs 2017 Çarşamba günü Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi bünyesinde düzenlenecek resmi toplantıda AP Türkiye Raportörü Kati Piri, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme masası direktörü Myriam Ferran ve Türkiye Cumhuriyeti AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı konuşmacı olarak yer alacaklar.

Türkiye’den resmi olarak görevlendirilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunda görüş ve tecrübelerini aktaracaklar.

Toplantıya AB tarafından akademik Uzman/Eksper olarak görevlendirilen EuroAcademic EASC başkanı ve Anderlecht Belediye Meclis üyesi Mustafa Ulusoy ise “Avrupa Birliği Yönetim Sisteminde Subsidiarite Prensibi” konulu bir sunum gerçekleştirecek.

AB üyelik sürecinde en önemli konulardan biri olan yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve subsidiarite ilkesi temalı resmi toplantı, konukların onuruna verilecek akşam yemeği ile sona erecek.

Yenivatan.be