Avrupa genelinde en çok Müslüman düşmanlığı Hollanda’da

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) tarafından yapılan araştırmaya göre son 10 yılda Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılıkta ciddi artış olduğu görülüyor.
FRA, 15 Avrupa ülkesinden 10 bin Müslüman ile yaptığı araştırmada son yıl içerisinde Müslümanların ayrımcılığa maruz kalmasında artış yaşandığını ortaya koydu. Açıklanan verilere göre Avrupa genelindeki Müslüman düşmanlığın en fazla Hollanda’da yaşandığı belirtiliyor.
2008 Yılında aynı araştırmada Avrupalı Müslümanların yüzde 10’u inançlarıyla ilgili ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirttiği aktarılırken, bu oranın son araştırmada yüzde 17’ye yükseldiği görülüyor.
Araştırmada iş arama, çalışma ortamı, ev ararken ve eğitim alanında olarak dört farklı faktörlerin ele alındığı ve Müslümanların yüzde 31 oranla en çok iş ararken ayrımcılığa maruz kaldığı bildirildi.
Hollanda’daki Müslüman düşmanlığı Avrupa genelinde elde edilen ortalamanın üzerinde olması dikkat çekti.
SONHABER.EU
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