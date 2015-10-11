Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avrupa Türk Demokratlar Birliğinden evsizlere yardım

Avrupa Türk Demokratlar Birliğince, Norveç’in başkenti Oslo’da evsizlere gıda yardımında bulunuldu.

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Avrupa Türk Demokratlar Birliğinden evsizlere yardım

Avrupa Türk Demokratlar Birliğince (UETD), Norveç’in başkenti Oslo’da evsizlere gıda yardımında bulunuldu.

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UETD Norveç tarafından organize edilen kampanya kapsamında, Oslo sokaklarında yaşayan 100 kadar evsize gıda paketi dağıtıldı.

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UETD Başkanı Ayşegül Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ”Norveç ne kadar zengin olursa olsun, maalesef soğukta sokaklarda kalan fakir ve evsiz yüzlerce insan var. Biz de bu garip insanlara dikkati çekmek için böyle bir yardım düzenledik. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi için her ay düzenli olarak bu kampanyayı sürdürmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA

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