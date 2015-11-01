Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avrupa ülkelerinde İslami kuruluşlara karşı operasyonlara start verildi

Avusturya Hükümeti, casusluk ve Türkiye’den talimat aldığı yönünde iddialara maruz kalan Avusturya Türk İslam Birliği’ni mali yönden mercek altına alıyor.

A+A-

Avrupa ülkelerinde İslami kuruluşlara karşı operasyonlara start verildi

Geçtiğimiz günlerde MİT‘in Avusturya’da 200 ajan ile muhalifleri ve terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen yanlılarını takip ederek Ankara’ya rapor ettiği iddialarını gündeme getiren Avusturya Yeşiller Partisi Milletvekili ve Güvenlik Sözcüsü Pilz, İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka’yı ATİB’e karşı harekete geçmeye çağırdı.

KÜSTAH TEHDİT: 30 DEVLETLE AYNI ANDA BAŞ ETMEK ZORUNDA KALIRSINIZ

Avusturya basınında yer alan haberlere göre, güvenlik birimlerine ATİB hakkında belgeler sunan Pilz, ATİB’in kendi tüzüğüne aykırı hareket ettiğini savundu. “Bu derneğin Türkiye‘den ya da genel olarak yurt dışından para alması İslam yasasına aykırı“ diyen Pilz, iddiaların doğru çıkması durumunda devlet kurumlarının ATİB’i feshetmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’den gelebilecek tepkilerden çekinmediğini de kaydeden Pilz, “Gizli belgeleri Avrupa çapında paylaşırız. Türkiye hükümeti o zaman 30 devletle aynı anda baş etmek zorunda kalır” diye konuştu.

Krone gazetesinin haberine göre, Avusturya İçişleri Bakanlığı kendilerine ulaşan bilgileri savcılığa ulaştırmış durumda. Ayrıca Başbakan Christian Kern‘in de, Pilz’in iddiaları üzerine harekete geçerek, ATİB’in hangi kaynaklardan mali destek aldığını saptamak amacıyla, derneğin mali yönden özel denetime tabi tutulması yönünde talimat vermiş bulunuyor.

“DENETİM ÖNE ALINDI”

Kurier gazetesi ise, konuya ilişkin haberinde Müsteşar Muna Duzdar’ın ATİB’e yönelik mart ayında yapılacak mali denetimin öne alındığını ve hemen yapılacağını söylediğini aktardı.

FETÖ AVRUPA’DA RÜŞVET Mİ DAĞITIYOR?

Almanya’nın ardından Avusturya’dan da böyle bir hamle gelmesi, FETÖ’nün rüşvet dağıtmış olma ihtimalini akıllara getirdi.

HABER7

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda’da 59 yılın en sıcak günü yaşandı Hollanda’da 59 yılın en sıcak günü...

Hollanda'da geçtiğimiz hafta sonu kar yağışının ardından Çarşamba günü 59 yılın en sıcak günü olarak tarihe geçti....

Diyanet imamlarına yapılan baskınlara tepki yağıyor Diyanet imamlarına yapılan baskınlara te...

Almanya'da Çarşamba günü Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) imamlarının evlerinde yapılan aramalarla ilgili yetkililer ve kuruml...

Yeneroğlu Almanya’yı sert bir dille eleştirdi Yeneroğlu Almanya’yı sert bir dill...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya'da "Casusluk yaptıkları iddiasıyla" Diyanet İşleri Türk İsla...

AB ehliyetleri mahkemeye taşıdı AB ehliyetleri mahkemeye taşıdı

AB Komisyonu, ehliyetlerde gerekli kuralların uygulanmadığı Hollanda, İsveç, Portekiz ve Hırvatistan'a karşı Avrupa Birliği Adalet Diva...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda’da 59 yılın en sıcak günü yaşandı Hollanda’da 59 yılı...

Hollanda'da geçtiğimiz hafta sonu kar yağışının ardından Çar...

Kadınları taciz edenlere hapis cezası Kadınları taciz edenlere ...

Hollanda'da kadınları rahatsız veya takip eden ve ıslık çala...

Diyanet imamlarına yapılan baskınlara tepki yağıyor Diyanet imamlarına yapıla...

Almanya'da Çarşamba günü Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (...

Yeneroğlu Almanya’yı sert bir dille eleştirdi Yeneroğlu Almanya’y...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yene...

AB ehliyetleri mahkemeye taşıdı AB ehliyetleri mahkemeye ...

AB Komisyonu, ehliyetlerde gerekli kuralların uygulanmadığı ...

Nokia’nın 3310 modeli geri dönüyor Nokia’nın 3310 mode...

Nokia'nın sağlamlığı ve uzun şarj ömrüyle bir dönemin "efsan...

Türkiye’deki Hollandalılar da oy kullanacak Türkiye’deki Hollandalıla...

15 Mart 2017 Genel seçimlerine sayılı günler kala Hollanda’y...

Rotterdam belediyesinden Türkçe yasağı önerisi Rotterdam belediyesinden ...

Hollanda'da Rotterdam belediyesi meclis üyeleri Michel van E...

Bilin istedim… Bilin istedim…

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.. Sakalımla bıy...

Katar’da Türk okulu açıldı Katar’da Türk okulu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine başkent Doha'da in...

VIDEO GALERİ