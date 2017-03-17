Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avrupa ülkelerinin Türkiye’de vize başvurularını durdurduğu iddiası

Avusturya, İtalya, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin ABD’nin kararından sonra Türkiye’de vize başvurularını durdurma yoluna gittiğinin veya başvuruların sonuçlanma süresini uzattığı iddiası ile ilgili açıklama yapıldı.

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Avrupa ülkelerinin Türkiye’de vize başvurularını durdurduğu iddiası

ABD’nin Türkiye’ye vize kararı sonrası bazı Schengen ülkelerinin de benzer uygulamaya geçtiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada bazı mesajlarda Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, Avusturya, İtalya, Hollanda ve Fransa’nın, ABD’nin kararından sonra Türkiye’de vize başvurularını durdurma yoluna gittiğinin veya başvuruların sonuçlanma süresini uzattığının ileri sürüldüğüne dikkati çekti.

Ankara’daki Avrupa Birliği Delegasyonu, Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, İtalya, Hollanda ve Fransa büyükelçilikleri ile bu çerçevede temasa geçildiğini ifade eden kaynaklar, büyükelçiliklerin, mesajın içeriğini kesin surette reddettiklerini ve Türkiye’deki vize başvurularının olağan prosedür kapsamında sorunsuz olarak sürdürüldüğünü vurguladıklarını kaydetti.

AA

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