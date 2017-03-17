Avrupa’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in 94. yıl dönümü Türkiye’nin Avrupa’daki dış temsilciliklerinde resepsiyonlarla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bulgaristan’dan Hollanda’ya çok sıyada ülkede etkinlikler düzenlendi.

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Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona Büyükelçilik Maslahatgüzarı Alper Yüksel, Askeri Ataşe Yarbay Kahraman Bozkurt, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Ahmet Üzümcü, Hollanda’daki NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görev yapan Türk askerleri, başkonsoloslar, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, büyükelçilik çalışanları, farklı ülkelerin askeri ataşeleri ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçilik Maslahatgüzarı Alper Yüksel, Askeri Ataşe Yarbay Kahraman Bozkurt ve eşleri davetlileri kapıda karşıladı.

Büyükelçi Yüksel, resepsiyonda yaptığı konuşmada misafirlerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Başkent Viyana’da bulunan Büyükelçilik rezidansında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci ve Büyükelçi Emine Birnur Fertekligil, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Rauf Engin Soysal,Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Tayyar Kağan Atay’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Çarıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajını okudu.

Almanya’nın Berlin ve Köln şehirlerinde Cumhuriyet Bayramı

Başkent Berlin’de Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Kançılaryadaki resepsiyonda davetlileri Büyükelçi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın ile Elçi Müsteşar Ufuk Gezer ve eşi karşıladı.

Resepsiyona, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, Almanya Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Masası Sorumlusu Andreas Peschke, kamu görevlileri, büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri, yerli ve yabancı sivil toplum örgütlerinin yetkilileri, akademisyenler, iş adamları, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Almanya Mili Marşı’nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda Büyükelçi Aydın, Türk ve Alman halkların birbiriyle olan ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Büyükelçi Aydın, millet olarak ciddi sınavlardan başarıyla geçilen, haklı mücadelelerin kazanılmakta olduğu bu dönemde Cumhuriyet’in kuruluşunu her zamankinden daha büyük bir coşku ve sevinçle kutlamanın hak edildiğini söyledi.

Aydın, “Türkiye Cumhuriyet’i, kurulduğundan bu yana milli egemenliğine ve siyasi, ekonomik ve askeri bağımsızlığına halel getirecek hiçbir müdahaleye izin vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir. Türk milletine ve onun bağımsızlığına ve özgürlüğüne karşı kurulan tuzaklar hep hüsranla sonlanmıştır. 15 Temmuz’da anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkan FETÖ terör örgütünün darbe girişimi de aynı akıbete uğramıştır. Türk halkı, hür iradesini yok saymaya kalkışan zorbalara karşı, canı pahasına da olsa demokrasiye güçlü bir şekilde sahip çıkmış, hak ve hukukunu korumuştur. Bu noktada, hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi bir daha rahmetle anıyor, yiğit gazilerimizi buradan selamlıyorum.” dedi.

Aynı anda birden fazla terör örgütüyle mücadele edilen bu kritik dönemde Türkiye’nin güvenliğinin her şeyin önünde geldiğini vurgulayan Aydın, “Dostlarımızdan beklentimiz bu önemli süreçte bizimle olmaları, dayanışma sergilemeleri ve gerekli anlayışı göstermeleridir. Bu alanda asgari bir işbirliği tesis edilmeden ilişkilerde ilerleme sağlamayı beklemek gerçekçi değildir. Siyasi, ekonomik, ticari ve en önemlisi insani bakımlardan en yoğun ilişkiler içinde olduğumuz Almanya ile münasebetlerimizde zor bir dönemden geçtiğimiz ortadadır. Son zamanlarda yaşadığımız bunca sorun ve görüş ayrılıklarına rağmen, geçmişi 300 yıla yaklaşan geleneksel dostluk bağlarımızın olduğu Almanya ile ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde karşılıklı adımlarla yeniden normalleşme sürecine girmesi hepimizin ortak temennisidir.” diye konuştu.

Almanya’daki Türk toplumunun, son yıllarda giderek artan bir şekilde yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığına maruz kaldığını da vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

“Bu mağduriyet, fiili ve fiziki saldırıların ötesinde, ülkemiz ve toplumumuz aleyhinde yaratılan yanlış algı ve menfi atmosfer nedeniyle günlük hayatta ve kamusal alanda dışlayıcı ve ayrımcı davranışlar şeklinde de vücut bulmaktadır. Bu olumsuz gelişmeler buradaki toplumumuzu gönülden yaralamakta ve haklı endişelere yol açmaktadır. İnsanlarımız arasında, özellikle de genç nesilde dışlanmışlık ve ötekileştirilmişlik duygusunun giderek yer ettiğini gözlemliyoruz. Maalesef, üzülerek görüyoruz ki ikili ilişkilerimizdeki gerginliklerin faturası da buradaki toplumumuzdan çıkarılmak istenmektedir. Bunun son örneğini, Berlin’deki bazı belediyelerin Türkçe dersleri için ücret talep etmelerinde görüyoruz. Bu haksız talebe karşı dernek ve kuruluşlarıyla Türk toplumu gerekli tepkiyi ortaya koymaktadır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bekliyoruz. Son zamanlarda giderek güçlenmekte olan yabancı düşmanı ve İslam karşıtı aşırı sağ görüşlü akımlarla mücadele edilmesini ve bunlara karşı gerekli bütün önlemlerin alınmasını acil olarak bekliyoruz.”

Köln’de Cumhurityet Bayramı’nı Türk ve Almanlar birlikte kutladı

Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğunun düzenlediği resepsiyonda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk ve Almanlar tarafından birlikte kutlandı.

Köln’de bir otelde verilen resepsiyonda Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin ile eşi Meral Engin, konukları kapıda karşıladı.

Köln ve çevresinin tanınmış simalarının katıldığı resepsiyonda, Türk spor camiasının yakından tanıdığı ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum da katıldı.

Türk ve Alman milli marşlarının okunmasının ardından Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Efsane Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını okundu.

Başkonsolos Engin, konuşmasında, Batılı ülkelerde son dönemlerde artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığına değinerek, bu eğilimin asla kabul edilemeyeceğini, Türk toplumunun bu eğilimden rahatsızlık duyan Alman toplumuyla her platformda bu ayrımcılığa karşı durmaya devam edeceğini ifade etti.

Macaristan

Macaristan’da Cumhuriyet’in 94’üncü yıl dönümü, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

İki ülke ulusal marşının okunmasıyla başlayan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Programda, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, Macaristan İnsan Kaynakları Bakan Yardımcısı İstvan İjgyarto ve Vatikan Budapeşte Büyükelçisi Alberto Bottari de Castello konuşma yaptı.

Etkinliğe, Macar yetkililerin yanı sıra çok sayıda yabancı misyon şefi ve askeri ataşe de katıldı.

Madrid’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin Madrid Büyüelçisi Ömer Önhon resepsiyon verdi.

Madrid’teki bir otelde verilen resepsiyona, Madrid’de görev yapan bazı büyükelçiler, Türkiye’nin İspanya’daki fahri konsolosları, İspanya Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkililer, iş adamları ve Türk vatandaşları katıldı.

İspanya ve Türkiye milli marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Önhon konuşmasında, Türkiye ve İspanya arasındaki mevcut üst düzey ilişkilere değindi, özellikle ekonomik anlamdaki işbirliklerine vurgu yaptı.

Danimarka’da tarihi köşkte Cumhuriyet Bayramı kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 94. yıl dönümü, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Odd Fellow Köşkü’nde verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek’in ev sahipliği yaptığı resepsiyona çok sayıda ülkenin Kopenhag’daki diplomatlarının yanı sıra davetliler katıldı.

Kısa süre önce göreve başlayan Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi İpek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını okunmasının ardından konuşma yaptı.

İpek, “Her zaman yakın olalım, birbirimizle olalım, birbirimize ihtiyaçlarımızı duyuralım, ülkemizi en iyi şekilde temsil edelim.” dedi.

Cenevre’de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Cumhuriyet’in 94. yıl dönümü, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru ile Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu ve eşlerinin verdiği resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçi Koru ve Madenoğlu’nun ev sahipliğindeki resepsiyona, Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle, diğer ülkelerin büyükelçileri, yabancı misyon şefleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarıyla aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Resepsiyonda konuşan Madenoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu, ardından katılımcıların bayramını tebrik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ve Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçıları resepsiyonda Türk sanat müziğinden eserler icra etti.

Cumhuriyet’in 94. yılı Bern’de coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in 94. yıl dönümü, İsviçre’nin Başkenti Bern’de coşkuyla kutlandı.

Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı’nın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyon yoğun ilgiye sahne oldu.

Resepsiyona, İsviçre parlamentosundan milletvekilleri, diğer ülke büyükelçileri, yabancı misyon şefleri, İsviçre basınının temsilcileri,? sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcilerinden oluşan 600 civarında davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu. Saygılı konuşmasında da Türk-İsviçre dostluğunun altını çizdi, ardından katılımcıların bayramını tebrik etti.

Bükreş’teki Atatürk anıtına çelenk konuldu

Cumhuriyet’in 94. yıl dönümü münasebetiyle Bükreş’teki Atatürk anıtı önünde ve Bükreş Türk şehitliğinde tören düzenledi.

Daha sonra Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ın ev sahipliğinde Bükreş Athenaeum konser salonunda düzenenlenen resepsiyonda Trakya Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinde görevli akademisyen sanatçılar tarafından bir konser verildi.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dış temsilciliklere gönderdiği mesajın okunmasıyla başlayan resepsiyona Romanya Kültür Bakanı Lucian Romaşcanu, ülkenin Parlamento ile ilişkilerden sorumlu bakanı Viorel İlie, Romanya Kraliyet ailesinden Prenses Maria’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

-Bulgaristan’da Cumhuriyet Bayramı sergi ve konserle kutlandı

Bulgaristan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkenin güneydoğusundaki Filibe şehrinde resim sergisi ve konserle kutlandı.

Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğunun himayesinde Uluslararası Türk Kültürü (TÜRKSOY) ve TrakArt Sanat Galerisinin işbirliği ile “Altaylar’dan Balkanlar’a Türk Dünyası Resim Sergisi” açıldı.

Seginin açılışında bir konuşma yapan Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, “Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluk ilişkilerini daha da pekiştirmek ve bu dostluğu daha geniş bir coğrafyaya taşımak maksadıyla sergiyi Filibe’de açmaya karar aldık.” ifadesini kullandı.

Daha sonra Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Başkonsolos Hüseyin Ergani’nin ev sahipliğinde, Filibe’de bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konuşan Ergani, Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşuna ilişkin bilgiler aktardıktan sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını okudu.

Açılışta ayrıca Türk Dünyası Müzik Topluluğu özgün eserler seslendirdi.

Yunanistan

Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğince düzenlenen resepsiyonda davetlileri Büyükelçi Yaşar Halit Çevik ve Atina Başkonsolosu Oya Yazar karşıladı.

Büyükelçi Çevik resepsiyonda yaptığı konuşmada, “Atlarımızın el ele büyük zorlukların üstesinden gelerek kurduğu Cumhuriyet, ülkemize kalkınma ve demokratikleşme yolunda çok önemli mesafeler kat ettirmiş, modern dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir.” ifadesini kullandı.

Başkonsolos Yazar daha sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajını okudu.

Resepsiyona Yunanistan Eğitim, Araştırma ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu ve Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas’ın yanı sıra çok sayıda ülkenin Atina’daki diplomatları ve askeri ataşeleri ile davetliler katıldı.

Balkanlar’da Cumhuriyet Bayramı

Türkiye’nin Üsküp, Tiran ve Priştine Büyükelçiliklerince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde resepsiyon verildi.

Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve eşi Cumhur Kara’nın davetlileri kapıda karşıladığı resepsiyona, Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, milletvekilleri, Üsküp’te görev yapan çok sayıda büyükelçi ve diplomat, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Kara, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramını dost ve kardeşleriyle kutlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Türkiye ile Makedonya arasında, gücünü ortak tarih ve kültürden alan çok yönlü ilişkiler bulunduğunu dile getiren Kara, “Türk kökenli Makedonya vatandaşları ile ülkemizde yaşayan Makedonya kökenli Türk vatandaşları ülkelerimiz arasında gerçek bir kardeşlik köprüsü oluşturmaktadır.” diye konuştu.

Makedonya’yı Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda gönülden desteklediklerini kaydeden Kara, “Makedonya’nın NATO üyeliği aynı zamanda Balkanların istikrarının korunması bakımından da elzemdir.” dedi.

– Arnavutluk

Tiran Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta’nın yanı sıra çok sayıda diplomat ve davetli katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Hidayet Bayraktar, Türk ve Arnavut davetlilerin Türkiye ile dost ve kardeş Arnavutluk arasındaki dostluk köprüsünün çok önemli ayağını oluşturduğunu dile getirdi.

Bayraktar, “Bu kapsamda maalesef Arnavutluk’ta da kök salmış hain FETÖ terör örgütünün gerçek yüzünü ve sinsi yapılanmasını bizim kadar sizlerin de kamuoyuna anlatmanızı, duyurmanızı bunu bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırda tutmanızı istiyorum.” diye konuştu.

– Kosova

Kosova’nın başkenti Priştine’de düzenlenen resepsiyona Başbakan Ramush Haradinaj, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke milli marşlarının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle gönderdiği mesaj okundu.

Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı’nı Kosova’da kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kılıç, “Şanlı bir tarihe sahip olan ve dünyanın yükselen güçleri arasında yer alan Türkiye bugün sadece kendi vatandaşlarının değil bölgedeki ve dünyadaki tüm zor durumda kalmış insanların, kardeş toplulukların da umut kaynağı haline gelmiştir.” ifadesini kullandı.

– Bosna Hersek’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Mladen İvanic, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic’in yanı sıra çok sayıda diplomat, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetli katıldı.

Resepsiyonda, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Koç, Bosna Hersek’in Türkiye için özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Bosna Hersek’in refahı ve Avrupa Birliği (AB) yolunu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

-Sırbistan

Cumhuriyet’in kuruluşunun 94’üncü yıl dönümü Sırbistan’da Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliği yaptığı resepsiyona, Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ve Genelkurmay Başkanı Ljubisa Dikovic’in yanı sıra çok sayıda bakan ve davetli katıldı.

Bilgiç, Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin geliştiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekim ayının başında yaptığı Sırbistan ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinin bölgede örnek teşkil edeceğini belirtti.

Erdoğan’ın, Sırbistan’da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar’a yaptığı ziyaret sırasında gözyaşlarına hakim olamayan ve Erdoğan ile fotoğraf çektiren 8 yaşındaki Mina Recovic de ailesiyle resepsiyona katıldı. Recovic, resepsiyonda ilgi odağı oldu.

Belgrad’daki resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

– Karadağ

Karadağ’da, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türkiye’nin Podgorica Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Başkent Podgorica’daki resepsiyona çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda, Türkiye’nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

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AA