Avrupa’da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkabilir

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada İspanya’da yaşanan aşırı sıcakların önümüzdeki günlerde Fransa, Hollanda, Almanya’da da etkili olabileceğini belirtti.
Uzmanlar İspanya’da etkili olan aşırı sıcakların Çarşamba gününden itibaren Fransa üzerinden Hollanda’ya da ulaşabileceğini açıkladı. İspanya’da hava sıcaklığı 28 ile 38 derece arasında değişirken, sıcak hava dalgasının Fransa’ya ulaştığında Bordeaux çevresinde sıcaklığının 35-38 derece olması bekleniyor.
Sıcak hava dalgasının Fransa’dan Hollanda’ya ulaştığı takdirde Hollanda’da Perşembe veya Cuma günü 30 derece olabileceği tahmin edilirken, dalganın Hollanda’yı es geçip Almanya üzerinde etkili olursa ülkede hava sıcaklığının 25 derece civarında olacağı belirtiliyor.
Hafta sonu sıcak hava dalgasının etkisini kaybedeceği, bazı bölgelerde gökgürültülü yağışların olabileceği gibi güneşin de etkisini göstereceği bildirildi.
SONHABER.EU
Hollanda'da Sosyal İşler Bakanlığı Devlet Sekreteri Jetta Kl...
Hollanda'da Blokker Holding bünyesinde bulundurduğu Marskram...
YTB tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Türkiye Sta...
Diploma törenine başörtüsü ile gelenlerin içeri alınmayacağı...
Hollanda'da polis karakolunda toz içerikli mektup tespit edi...
Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte aracı ile Türkiye'ye gid...
Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada İspanya'...
Bakan Asscher, Temsilciler Meclisine rapor ile sunduğu mektu...
Brüksel Bölge Parlamentosu’unda üç dönemdir vekillik yapan M...
Almanya’nın Köln kentinde, Avrupa’da artan ırkçılığa karşı d...