Avrupa’da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkabilir

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada İspanya’da yaşanan aşırı sıcakların önümüzdeki günlerde Fransa, Hollanda, Almanya’da da etkili olabileceğini belirtti.

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Uzmanlar İspanya’da etkili olan aşırı sıcakların Çarşamba gününden itibaren Fransa üzerinden Hollanda’ya da ulaşabileceğini açıkladı. İspanya’da hava sıcaklığı 28 ile 38 derece arasında değişirken, sıcak hava dalgasının Fransa’ya ulaştığında Bordeaux çevresinde sıcaklığının 35-38 derece olması bekleniyor.

Sıcak hava dalgasının Fransa’dan Hollanda’ya ulaştığı takdirde Hollanda’da Perşembe veya Cuma günü 30 derece olabileceği tahmin edilirken, dalganın Hollanda’yı es geçip Almanya üzerinde etkili olursa ülkede hava sıcaklığının 25 derece civarında olacağı belirtiliyor.

Hafta sonu sıcak hava dalgasının etkisini kaybedeceği, bazı bölgelerde gökgürültülü yağışların olabileceği gibi güneşin de etkisini göstereceği bildirildi.

SONHABER.EU