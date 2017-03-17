Avrupa’da okul tatilleri ne zaman başlıyor

Avrupa’da milyonlarca vatandaşımız okul tatillerinin başlamasını bekliyor. Memlekete yolculuk için geriye sayım başladı. Peki okullar ne zaman kapanıyor? Tarihler haberde…

A+A-

Aşağıda ülkelere göre en erken tatil başlangıç ve en geç tatil bitiş tarihlerini bulabilirsiniz. Tarihler bölgelere/eyaletlere göre deǧişiyor.

Okul tatilleri:

Belçika: 01.07 – 31.08

Fransa: 09.07 – 03.09

Hollanda: 08.07 – 03.09

Avusturya: 01.07 – 10.09

İsviçre: 15.06 – 27.08

İtalya: 02.06 – 04.09

Danimarka: 24.06 – 09.08

Finlandiya: 02.06

Norveç: 21.06 – 21.08

İsveç: 12.06 – 20.08

İngiltere: 08.7 – 05.09

ALMANYA:

Baden-Württemberg: 27.07. – 09.09.

Bavyera: 29.07. – 11.09.

Berlin: 20.07. – 01.09.

Brandenburg: 20.07. – 01.09.

Bremen: 22.06. – 02.08.

Hamburg: 20.07. – 30.08.

Hessen: 03.07. – 11.08.

Mecklenburg-Vorpommern: 24.07. – 02.09.

Aşağı Saksonya: 22.06. – 02.08.

Kuzey Ren Vestfalya (NRW): 17.07. – 29.08.

Rheinland-Pfalz: 03.07. – 11.08

Saarland: 03.07. – 14.08.

Saksonya: 26.06. – 04.08.

Saksonya Anhalt: 26.06. – 09.08.

Schleswig-Holstein: 24.07. – 02.09.

Thüringen: 26.06. – 09.08.

Kaynak:Turizmavrupa.com