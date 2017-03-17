Avrupa’da okul tatilleri ne zaman başlıyor

Avrupa’da milyonlarca vatandaşımız okul tatillerinin başlamasını bekliyor. Memlekete yolculuk için geriye sayım başladı. Peki okullar ne zaman kapanıyor? Tarihler haberde…
Aşağıda ülkelere göre en erken tatil başlangıç ve en geç tatil bitiş tarihlerini bulabilirsiniz. Tarihler bölgelere/eyaletlere göre deǧişiyor.
Okul tatilleri:
Belçika: 01.07 – 31.08
Fransa: 09.07 – 03.09
Hollanda: 08.07 – 03.09
Avusturya: 01.07 – 10.09
İsviçre: 15.06 – 27.08
İtalya: 02.06 – 04.09
Danimarka: 24.06 – 09.08
Finlandiya: 02.06
Norveç: 21.06 – 21.08
İsveç: 12.06 – 20.08
İngiltere: 08.7 – 05.09
ALMANYA:
Baden-Württemberg: 27.07. – 09.09.
Bavyera: 29.07. – 11.09.
Berlin: 20.07. – 01.09.
Brandenburg: 20.07. – 01.09.
Bremen: 22.06. – 02.08.
Hamburg: 20.07. – 30.08.
Hessen: 03.07. – 11.08.
Mecklenburg-Vorpommern: 24.07. – 02.09.
Aşağı Saksonya: 22.06. – 02.08.
Kuzey Ren Vestfalya (NRW): 17.07. – 29.08.
Rheinland-Pfalz: 03.07. – 11.08
Saarland: 03.07. – 14.08.
Saksonya: 26.06. – 04.08.
Saksonya Anhalt: 26.06. – 09.08.
Schleswig-Holstein: 24.07. – 02.09.
Thüringen: 26.06. – 09.08.
Kaynak:Turizmavrupa.com
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