Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avrupa’da terör eylemlerinin yolu Hollanda’dan geçiyor

Geçtiğimiz günlerde Almanya’da meydana gelen terör saldırısını gerçeleştirdiği iddia edilen Anis Amri, Hollanda’yı zor durumda bıraktı.

A+A-

Avrupa’da terör eylemlerinin yolu Hollanda’dan geçiyor

Daha önce Belçika’da yapılan terör saldırısında gerekeni yapmadığı belirtilen Hollanda, bu kez de Almanya’da gerçekleşen terör eyleminin zanlısı ile başı dertte. Fransa’da TF1 tarafından yayımlanan habere göre Anis Amri Berlin saldırısının ardından Hollanda’ya kaçtı ve buradan Fransa üzerinden İtalya’ya ulaştı.

İtalyan gazetesi La Republica da Amri’nin çantasında Hollanda sim kartlarına rastlandığını belirtti. Kartların Hollanda’da 20 ile 22 Aralık tarihleri arasında bir telekom şirketinin özel kampanyası olarak dağıtıldığına dikkat çekildi. Kampanya’nın Breda, Nijmegen ve Zwolle kentlerinde gerçekleştiği vurgulandı.

Amsterdam’ın Sloterdijk istasyonundan otobüsle Fransa’nın Lyon kentine gittiği aktarılan Amri’nin Hollanda’da yeterince kontrol edilmediği ifade edildi.

Daha önce de Belçika’da yaşanan terör saldırısı sonrası Hollanda istihbaratı hedef gösterilmiş ancak her olayda olduğu gibi üstü kapatılmıştı. Berlin saldrıısı Hollanda’nın bu konuda yetersiz olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda’da FETÖ’cülerin ipliği pazara çıktı Hollanda’da FETÖ’cülerin ipl...

Hollanda'da Türk kökenli bir polis memuruna 'Erdoğancı ajan' suçlamasında bulunan FETÖ'cülerin asılsız ihbarlarla Türk vatandaşlarını z...

Skandal: Ekmelere maya yerine alkol! Skandal: Ekmelere maya yerine alkol!

Avrupa Birliği’nde Aralık ayından itibaren zorunlu hale gelen ’üreticilerin satışa sundukları ürünlerinin içerisindeki maddeleri detayl...

Fransa’da ‘ırkçı’ emlak ilanı tepki çekti Fransa’da ‘ırkçı’ emla...

Paris yakınlarında bir emlakçıda asılan kiralık ev ilanındaki "Kiracı Fransız olmalı, siyahi değil" ifadesi ülkede büyük tepki gördü....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Avrupa’da terör eylemlerinin yolu Hollanda’dan geçiyor Avrupa’da terör eyl...

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da meydana gelen terör saldırısı...

Hollanda’da FETÖ’cülerin ipliği pazara çıktı Hollanda’da FETÖ...

Hollanda'da Türk kökenli bir polis memuruna 'Erdoğancı ajan'...

Skandal: Ekmelere maya yerine alkol! Skandal: Ekmelere maya ye...

Avrupa Birliği’nde Aralık ayından itibaren zorunlu hale gele...

Bomba itiraf: DAEŞ’i biz ortaya çıkardık! Bomba itiraf: DAEŞ’...

ABD’li uzman Alexander Azaadgan, DAEŞ’in Batı’da düzenlediği...

Fransa’da ‘ırkçı’ emlak ilanı tepki çekti Fransa’da ‘ır...

Paris yakınlarında bir emlakçıda asılan kiralık ev ilanındak...

Avrupa ile görünmez savaş Avrupa ile görünmez savaş...

Almanya’dan füze, ABD’den uçaksavar, Belçika’dan tüfek, İtal...

ABD, PYD/PKK’ya askeri yardıma hız verdi ABD, PYD/PKK’ya ask...

ABD, Suriye'de PYD/PKK'ya son 2 haftada 3 askeri sevkiyat ya...

Kruidvat geri topluyor Kruidvat geri topluyor

Hollanda'da Kruidvat mağazası sattığı ürünün tüketiciye zara...

Uitzendkracht ihtiyacı artıyor Uitzendkracht ihtiyacı ar...

Hollanda'da ABU kurumu tarafından yayımlanan raporda uitzend...

Akciğer kanserine karşı mucize ot! Akciğer kanserine karşı m...

Son yıllarda akciğer kanserine yakalanma oranı gittikçe artı...

VIDEO GALERİ