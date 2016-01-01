Avrupa’da terör eylemlerinin yolu Hollanda’dan geçiyor

Geçtiğimiz günlerde Almanya’da meydana gelen terör saldırısını gerçeleştirdiği iddia edilen Anis Amri, Hollanda’yı zor durumda bıraktı.
Daha önce Belçika’da yapılan terör saldırısında gerekeni yapmadığı belirtilen Hollanda, bu kez de Almanya’da gerçekleşen terör eyleminin zanlısı ile başı dertte. Fransa’da TF1 tarafından yayımlanan habere göre Anis Amri Berlin saldırısının ardından Hollanda’ya kaçtı ve buradan Fransa üzerinden İtalya’ya ulaştı.
İtalyan gazetesi La Republica da Amri’nin çantasında Hollanda sim kartlarına rastlandığını belirtti. Kartların Hollanda’da 20 ile 22 Aralık tarihleri arasında bir telekom şirketinin özel kampanyası olarak dağıtıldığına dikkat çekildi. Kampanya’nın Breda, Nijmegen ve Zwolle kentlerinde gerçekleştiği vurgulandı.
Amsterdam’ın Sloterdijk istasyonundan otobüsle Fransa’nın Lyon kentine gittiği aktarılan Amri’nin Hollanda’da yeterince kontrol edilmediği ifade edildi.
Daha önce de Belçika’da yaşanan terör saldırısı sonrası Hollanda istihbaratı hedef gösterilmiş ancak her olayda olduğu gibi üstü kapatılmıştı. Berlin saldrıısı Hollanda’nın bu konuda yetersiz olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.
SONHABER.EU
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