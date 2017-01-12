Avrupa’da Trump öfkesi!

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ABD’de Cuma günü başkanlığı devralacak olan Donald Trump’ın son günlerde gazetelere açıkladığı dış politika görüşleri, ABD’nin Avrupalı müttefiklerini şaşırttı.

Trump NATO ittifakını “eskimiş” olarak niteledi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma kararını övdü, Kırım’ı ilhak etmesinden dolayı Rusya’ya karşı ABD ve AB’nin birlikte uyguladıkları yaptırımları kaldırabileceğinin oldukça açık işaretlerini verdi.

ALMANYA: HAYRET İÇERİSİNDEYİZ VE TELAŞLIYIZ

Almanya Dışişleri Bakanı Franz-Walter Steinmeier, dün diğer AB bakanlarıyla yaptığı toplantıda bu sözlerin AB içinde “hayret ve telaş” yarattığını ve kendisinin de duyduğu kaygıyı NATO Genel Sekreteri ile paylaştığını söyledi.

“EMİNİM ENİNDE SONUNDA ANLAYACAK”

Ancak Avrupa Komisyonu, Trump’ın er geç AB’nin ABD’nin ne denli önemli bir müttefiki olduğunu göreceğine inandığını ifade etti. Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans CNN televizyonuna şu açıklamayı yaptı:

“Eminim ki eninde sonunda Washington’da herkes başarılı bir AB’nin, ABD’nin stratejik çıkarlarına uygun olduğunu anlayacaktır.”

Kapalı kapılar ardında Avrupalı yetkililer, NATO ittifakının Trump’ın başkanlığını da atlatacağına inandıklarını söylüyorlar.

Bu yetkililer, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuş olan NATO ittifakının sağladığı yararın Atlantik’in her iki kıyısında da kurumsal olarak çok iyi bilinmesinden dolayı, Beyaz Saray’da hakim olan kuşkucu yaklaşımdan etkilenmeyeceğine inanıyorlar.

Zirve görüşmeleri ve toplantıların hızlandırılmış bir takvimle gerçekleştirilmesi de anlaşmazlığın kısa sürede giderileceği umudunu veriyor.

“DIŞ POLİTİKA ÇİZGİLERİ CESARET VERİCİ”

Çok kişi de Trump’ın savunma bakanı olarak seçtiği emekli general James Mattis ve dışişleri bakanı olarak seçtiği Exxon Mobil eski başkanı Rex Tillerson’un Senato’daki mülakatlarında gösterdikleri muhafazakar dış politika çizgilerinin cesaret verici olduğu söylüyor.

AB’nin dış politika planlamasında görevli bir diplomat, “Trump’ın Mattis’e, Tillerson’a ve Cumhuriyetçilerin dış politika uzmanlarına kulak vereceği varsayımıyla hareket ediyoruz” dedi.

KAYNAK YENİŞAFAK