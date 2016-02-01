Avrupalı Türk Demokratlar Birliğine yönelik saldırılar

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Almanya’nın Köln kentinde bulunan genel merkeze yönelik saldırı ile UETD’ye yapılan saldırı sayısı 12’ye yükselirken, şiddet olaylarının tamamı kayıtlara “faili meçhul” olarak geçti.

En son genel merkeze dün yapılan saldırıda binanın bazı camları kırıldı, giriş kapısı hasar gördü ve duvarlara sprey boya ile hakaret içerikli yazılar ve terör örgütünün sloganları yazıldı.

UETD’ye yönelik ilk saldırı Temmuz 2014’te Köln’deki genel merkeze yapıldı. Daha sonra 29 Temmuz 2014’de Leverkusen, 16 Eylül 2015’te Hamm, 24 Ocak 2016’da Leverkusen, 31 Ocak 2016’da Essen, 19 Şubat 2016’da Münih, 21 Mart 2016’da Dinslaken, 23 Nisan ve 25 Ekim 2016 tarihlerinde Gelsenkirchen, 28 Kasım 2016’da Grevenbroich’teki binaları, 25 Ocak’ta (dün) Köln’deki UETD Genel Merkezi saldırıların hedefi oldu.

29 Mart 2016’da ise UETD Hamburg teşkilat başkanının özel aracına molotof kokteylli saldırı gerçekleştirildi.

Ayrıca 13 Kasım 2015 tarihinde UETD genel merkezinin 100 metre yakınında bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı “Köln-Porz Mevlana Camisi” molotof kokteylli saldırıya uğramış ve dışarıdaki çöp kutuları tutuşturularak cami yakılmak istenmişti.

“Hedef tahtasına oturtulduk”

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, UETD’ye yönelik yapılan saldırıların birer terör saldırısı olduğunun altını çizerek, UETD olarak her türlü eylemde hukuksal çerçevede kalarak haklarını ve hukuklarını aramaya çalıştıklarını söyledi.

Sırakaya, gerek siyasi gerekse hukuksal anlamda her türlü önlemi alma noktasında gayret gösterip, seslerini olabildiğince duyurmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“UETD’nin son dönem içerisinde belirli çevreler ve belirli medya kuruluşları tarafından hedef tahtası haline konulduğu, isminin çok bariz bir şekilde hedef haline getirildiği bir süreci yaşıyoruz. Bir siyasetçinin bir takside görmüş olduğu tepkiyi boy boy gazetelerin manşetlerinde ve sütunlarında görürken, UETD’nin hedef haline getirilerek mağdur olduğu ve terör saldırısına uğramış olduğu bir süreci görmemezlikten gelerek bu olaya karşı kör, sağır ve dilsiz olarak hareket edilmesini demokratik anlamdaki hiçbir kuralla bağdaştırmadığımızı ifade ediyoruz.”

“Terör Almanya için de bir sorun”

İki ülke arasında köprü vazifesi gördüklerini dile getiren Sırakaya, “Bizler UETD olarak kurulduğumuz günden beri, bu toplumun içerisinde bir katma değer oluşturmaya, Türkiye ve Almanya ilişkileri anlamında bir köprü olmaya gayret gösterdik, bundan sonraki süreç içerisinde bu vazifemizi de en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Sırakaya, bu saldırganların yakalanıp gerekli cezayı alması konusunda yaşadıkları ülkenin kolluk güçlerine görev düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Bu terör örgütlerinin Alman toplumu için de büyük bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Biz bu toplumun parçasıyız, gelecek adına biz bu toplumu vatan kabul etmişiz, bu toprakları vatan kabul etmişiz. Bu topraklarda iki toplumun, iki ülkenin birlikteliğini herhangi bir şekilde engellemeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında olacağımızı ifade ediyor, terör örgütleri noktasında devlet güvenlik birimlerinin, kolluk güçlerinin net bir şekilde duruş sergilemesi gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda siyasi partilerden de, bu terör örgütlerine karşı müsamahalı yaklaşan bazı ifadelerinin ilgili siyasiler tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin de altını çizmek istiyorum.”

Sırakaya, teröre karşı tutumları nedeniyle bazı Batılı ülkeleri de eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir taraftan bu terör örgütleri bu tür saldırıları yaparken diğer taraftan terör örgütü yandaşlarının üniversitelerde, değişik platformlarda konferanslar ve farklı aktiviteler organize ettiklerini büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Nasıl oluyor ki hukuk devletinde, demokrasi kavramının üstün olduğu bir devlette bu tür terör örgütleri kendi fikirlerini ifade edebilecekleri, kendi düşüncelerini yayabilecekleri bir zemin bulabiliyorlar? Bugün DEAŞ terör örgütünün, NSU terör örgütünün Avrupa ülkelerinde faaliyet göstermesine itiraz ederken nasıl oluyor da PKK terör örgütü gibi, nasıl oluyor DHKP-C terör örgütü gibi, nasıl oluyor FETÖ terör örgütü gibi bu tip terör örgütleri kendilerini ifade edebilecekleri bir zemin buluyorlar?”

Ayrım yapılmaksızın her türlü terör örgütüne karşı ciddi anlamda mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Sırakaya, “Umarız ve ümit ederiz ki genel merkezimize yapılan saldırı son saldırı olur. Bu tür vakaların tekrar vuku bulmaması adına siyasilerimiz, devlet güvenlik birimlerimiz, gerekli önlemleri almış olur ve bizler de bundan sonraki süreç içerisinde bundan önceki süreçte olduğu gibi kendi can güvenliğimiz ve mal güvenliğimizden emin olarak bu toplumda katma değer oluşturmaya devam ederiz.” dedi.

“Artan saldırılar endişe verici”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da UETD’ye yönelik düzenlenen son saldırının ardından yazılı açıklama yaptı.

Yeneroğlu açıklamasında, son aylarda Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk toplumuna yönelik saldırılarda artış kaydedilmesinin endişe verici olduğunu belirterek, “Avrupalı Türk Demokratlar Birliğine yönelik düzenlenen çirkin saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyorum.” ifadesini kullandı.

UETD’ye yönelik düzenlenen saldırının terör örgütlerince gerçekleştirildiğinin aşikar olduğuna vurgu yapan Yeneroğlu, terörle mücadele konusunda sözde değil özde dayanışma bekledikleri Alman emniyet güçlerine olan güvenin daha fazla hasar almaması için gerekli soruşturma ve cezalandırmanın ivedilikle yapılmasının elzem olduğunu kaydetti.

UETD Genel Merkezi’nin açılışı 2005 yılında o dönem Başbakan olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti.

KAYNAK AA