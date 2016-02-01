Avrupalı Türkler için seferberlik çağrısı!

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Şen önerisi ile ilgili açıklamasında şu gerekçelerle bu böyle bir öneriyi dile getirdiğini belirtti

“Dünyadaki Türk olgusu, ülkeleriyle dayanışmaya girmeli”

2016 yılı Türkiye için kötü bir yıl oldu. Terör olayları gerek Güneydoğu Anadolu’da gerek büyük kentlerde belimizi büktü.

İnsanlarımızı kaybettik. Bu Türkiye’ye ayrı bir imaj getirdi. Artık dünyadaki birçok ülke Türkiye’yi terörle içiçe yaşayan ve gidilmesi gerekmeyen bir ülke haline getirdi. Buna karşın yurtdışında yaşayan ve nüfusumuzun yüzde 9’unu oluşturan dünya Türkleri, 7 milyonluk kitle olarak kendi STK’ları ve olanaklarıyla, ülkeleriyle dayanışma içine girmeleri lazım.

Neler yapılabilir?

1- Bu yıl yurtdışındaki insanlarımız tatillerini, dayanışma açısından muhakkak Türkiye’de geçirmeli, 2017 yılını Türkiye için Seferberlik Yılı ilan etmeleri lazım…

2- Yurtdışında yaşayan insanlarımız, içinde bulundukları şehirlerde yer alan basın kuruluşlarıyla ilişkiye geçip, buradaki yazarları etkileyerek, Türkiye lehine yazılar yazılmasını sağlamalılar. İşadamları ve bağlı bulundukları dernekler, Türkiye’ye yönelik ilanlar vermeli…

3- Yurtdışı Türkleri, yaşadıkları şehirlerde kendi örgütleriyle basın mensupları ve politikacılarla birlikte sempozyum tertipleyip, Türkiye’deki olumlu gelişmeleri de anlatmalı… Türkiye’nin terörle özdeşleşmiş bir ülke olarak görünmesini önlemeli…

Bu açıdan 2017 yılı Türkiye’nin terörle anıldığı bir yıl olmaması için herkesin çaba göstermesi lazım. Nüfusumuzun takriben yüzde 9’u yurtdışında yaşıyor. Nüfusa göre en fazla göçmeni Türkiye, kendi sınırları dışında yaşatıyor. Dolayısıyla da bu insanlarımıza bu yıl büyük işler düşüyor.

Seferberlik ne demek?

Memleketin, maddi ve manevi bütün güçlerinin (askeri, siyasi, ekonomik ve psikolojik güç) topyekün savaş ihtiyaçlarını karşılayacak ve savaşın devamını sağlayacak seviyeye getirilmesi; diğer bir deyimle maddi manevi bütün kuvvet ve kaynakların, savaş isteklerine göre yöneltilerek barış durumundan sefer durumuna geçirilmesidir. Buna topyekün seferberlik de denir. Sefer kelimesi lügatta “yolculuk, savaşa gitme”; seferberlik ise “yolculuğa, savaşa hazır hale gelme” anlamlarına gelir.

Faruk Şen kimdir?

Alman Lisesi’nde okudu.[1] 1967 yılında Almanya’da okuma amacıyla Münster kentinde bulunan Vestfalya Üniversitesi’ne (Westfälische Wilhelms-Universität) kaydını yaptırdı. 1971 yılında da bu okulu bitirdi. 1981 yılında Yabancılardan Sorumlu Sosyal Danışman olarak Volkshochschule Duisburg’ta göreve başladı. 1983 yılında Okula Uyum Projesi ve Gençlere Destek Olma Kurumu’nda yönetici olarak çalıştı. 1985 yılında Almanya’nın Essen kentinde Alman hükümetinin finansal desteğiyle Türkiye Araştırmalar Merkezi’ni kurdu. 1990 yılında Essen Üniversitesinden (Universität-Gesamthochschule Essen) profesörlük ünvanını aldı.[2]

1993 yılında Alman Sosyal Demokrat Parti’sine (SPD) üye olarak politik çalışmalara katıldı. Aynı dönemde tanıştığı psikiyatrist İnci Şen ile hayatını birleştirdi. Kemalist ve Cumhuriyetçi bir düşünce anlayışına sahiptir.[3] (Kaynak Vikipedia )

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