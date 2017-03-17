Avrupalı Türkler Korkmasınlar gelsinler!

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LUXOR Emlak’ın ilk ve merkez şubesi olma özelliğine sahip Karaman Şubesi Geçtiğimiz cuma günü dualarla açıldı.

Siyasiler ve üst düzey yöneticiler katıldı

Emlak alım satım, kiralama ve yatırım danışmanlığı hizmeti verecek olan LUXOR Emlak’ın Açılışına Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Mehmet Akgül, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer, MÜSİAD Başkanı Ali Osman Cevher ve çok sayıda misafir katıldı.

Hedef her yıl 4 şube

Yapılan kısa konuşmanın ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Davetliler Ömer Aşıran’ı, bilgi ve birikimini böyle bir yatırımla Karaman’da değerlendirdiği için tebrik ederken, başarılı olması için hayır dualarını eksik etmediler.

Son Haber’e bir değerlendirme yapan Aşıran, “ LUXOR Emlak olarak hedefimiz, Türkiye’nin çeşitli illerinde her yıl 4 LUXOR Emlak şubesi açmak” dedi.

Bu işin nasıl yapılacağı konusunda ise Aşıran; Özellikle gayri menkule yatırım yapacak Avrupalı Türkler çok tedirgin oluyor. Biz Avrupalı Türklerin ve gayri menkul yatırımı yapacak insanların sorunlarından / sorularından yola çıkarak ve çareler üreterek bu sektöre giriş yapmaya karar verdik.” dedi.



Emlakçılıkta Ezberler bozulacak!

Özellikle alıcıdan komisyon alınmaması ve şeffaf satış prensibi ile dikkat çeken LUXOR EMLAK’ın her yıl 4 şube nasıl ve nerelerde açılacağını sorduğumuz Aşıran sorumuzun cevabı ile birlikte Türkiye’ye kesin dönüş yapmak ve Türkiye’de yatırım yapmak isteyenlere de bir çağrıda bulundu.

Aşıran her yıl 4 şube hedefi ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Avrupalı Türklerin yoğun yaşadığı İç anadolu bölgesinden başlayarak Türkiye genelinde LUXOR Emlak şubelerini açmayı planlıyoruz ” dedi.



Korkmasınlar gelsinler, hatta işlerinin patronu olsunlar!

Uzun yıllar Avrupa’da yaşadığı için Avrupalı Türkler hakkında sorular sorduğumuz Aşıran, “ Avrupa’da yaşayan hemen hemen herkes bir gün Türkiye’ye kesin dönüş yapmanın hayali ile yaşıyor. Bu hayallerini hep canlı tutmalarına rağmen cesaret edip dönemiyorlar. Birikimi olan, Türkiye’de bir iş/ yatırım yapmak isteyenler korkuyor.

Haklılar geçmişte çok acı örnekler yaşandı. Fakat ben diyorum ki böyle bir düşüncesi olan, Türkiye’nin neresine olursa olsun dönüş planı olan ve iş yapmak isteyen kardeşlerimiz önce bizimle irtibata geçsinler.

Avrupa’daki vatandaşlarımıza özellikle emlak konusunda yol gösterip, Franchising olarak Türkiye’nin herhangi bir ilinde LUXOR Emlak şubesi sahibi olma imkanı sunuyoruz” diyerek Avrupalı Türklere açık davette bulundu.

Geniş bilgi için:

Website: www.luxoremlak.com

Telefon: 0090 338 212 22 27

Whatsapp: 0090 543 883 92 38

Email: o.asiran@sonmedia.nl

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