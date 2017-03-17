Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avrupalı Türkler Korkmasınlar gelsinler!

Uzun yıllar Avrupa’da medya sektöründe adından söz ettiren Son Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aşıran, memleketi Karaman’da Emlak sektörüne girdi.
Luxor Emlak Avrupalı Türklere Türkiye’de iş sahibi olma imkanı sunuyor.

A+A-

Avrupalı Türkler Korkmasınlar gelsinler!

LUXOR Emlak’ın ilk ve merkez şubesi olma özelliğine sahip Karaman Şubesi Geçtiğimiz cuma günü dualarla açıldı.

Siyasiler ve üst düzey yöneticiler katıldı  

Emlak alım satım, kiralama ve yatırım danışmanlığı hizmeti verecek olan LUXOR Emlak’ın Açılışına Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Mehmet Akgül, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer, MÜSİAD Başkanı Ali Osman Cevher ve çok sayıda misafir katıldı.

Hedef her yıl 4 şube

Yapılan kısa konuşmanın ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Davetliler Ömer Aşıran’ı, bilgi ve birikimini böyle bir yatırımla Karaman’da değerlendirdiği için tebrik ederken, başarılı olması için hayır dualarını eksik etmediler.

 Son Haber’e bir değerlendirme yapan Aşıran, “ LUXOR Emlak olarak hedefimiz, Türkiye’nin çeşitli illerinde her yıl 4 LUXOR Emlak şubesi açmak” dedi.
Bu işin nasıl yapılacağı konusunda ise Aşıran; Özellikle gayri menkule yatırım yapacak Avrupalı Türkler çok tedirgin oluyor. Biz Avrupalı Türklerin ve gayri menkul yatırımı yapacak insanların sorunlarından / sorularından yola çıkarak ve çareler üreterek bu sektöre giriş yapmaya karar verdik.” dedi.

  Emlakçılıkta Ezberler bozulacak!

Özellikle alıcıdan komisyon alınmaması ve şeffaf satış prensibi ile dikkat çeken LUXOR EMLAK’ın her yıl 4 şube nasıl ve nerelerde açılacağını sorduğumuz Aşıran sorumuzun cevabı ile birlikte Türkiye’ye kesin dönüş yapmak ve Türkiye’de yatırım yapmak isteyenlere de bir çağrıda bulundu.

Aşıran her yıl 4 şube hedefi ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Avrupalı Türklerin yoğun yaşadığı İç anadolu bölgesinden başlayarak Türkiye genelinde LUXOR Emlak şubelerini açmayı planlıyoruz ” dedi.

Korkmasınlar gelsinler, hatta işlerinin patronu olsunlar!

Uzun yıllar Avrupa’da yaşadığı için Avrupalı Türkler hakkında sorular sorduğumuz Aşıran, “ Avrupa’da yaşayan hemen hemen herkes bir gün Türkiye’ye kesin dönüş yapmanın hayali ile yaşıyor. Bu hayallerini hep canlı tutmalarına rağmen cesaret edip dönemiyorlar. Birikimi olan, Türkiye’de bir iş/ yatırım yapmak isteyenler korkuyor.
Haklılar geçmişte çok acı örnekler yaşandı. Fakat ben diyorum ki böyle bir düşüncesi olan, Türkiye’nin neresine olursa olsun dönüş planı olan ve iş yapmak isteyen kardeşlerimiz önce bizimle irtibata geçsinler.
Avrupa’daki vatandaşlarımıza özellikle emlak konusunda yol gösterip, Franchising olarak Türkiye’nin herhangi bir ilinde LUXOR Emlak şubesi sahibi olma imkanı sunuyoruz” diyerek Avrupalı Türklere açık davette bulundu.

Geniş bilgi için:

Website: www.luxoremlak.com
Telefon: 0090 338 212 22 27
Whatsapp: 0090 543 883 92 38
Email: o.asiran@sonmedia.nl

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Almanya’da işsizlikte rekor gerileme Almanya’da işsizlikte rekor gerileme

Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik yüzde 5,6 ile yeni rekor seviyeye geriledi....

Avro Bölgesi’nde ekonomik güven eylülde arttı Avro Bölgesi’nde ekonomik güven eylülde ...

Avrupa Komisyonu'nun eylül ayı "İş ve Tüketici Anketi"nin sonuçlarına göre, Avro Bölgesi’nde Ekonomik Güven Endeksi, ağustos ayında 111...

Bir gurbetçi iki Alman’a bedel Bir gurbetçi iki Alman’a bedel

Gurbetçilerin Türk turizminde önemi ile ilgili yapılan araştırma sonuçlandı. Bir gurbetçinin iki Alman turiste denk harcama yaptığı kay...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Avrupalı Türkler Korkmasınlar gelsinler! Avrupalı Türkler Korkması...

Uzun yıllar Avrupa’da medya sektöründe adından söz ettiren ...

Hollanda’da “Kurtlar Vadisi Vatan” Galasına yoğun ilgi Hollanda’da “...

Hollanda'da tartışmaların gölgesinde vizyona giren "Kurtlar ...

Türkiye-Belçika sosyal güvenlik anlaşması imzalandı Türkiye-Belçika sosyal gü...

Türkiye ile Belçika arasında imzalanan sosyal güvenlik anlaş...

Üye ülkelerin iç sorunları “AB projesini” tehdit ediyor Üye ülkelerin iç sorunlar...

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, hükümet krizleri, aşırı sağın ...

Almanya’da işsizlikte rekor gerileme Almanya’da işsizlikte rek...

Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik yüzde 5,6 i...

THY Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşları yeniden başlatıyor THY Ankara’dan yurt...

THY, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşları yeniden başlatıy...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mevlüt Uysal seçildi İstanbul Büyükşehir Beled...

Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Bele...

Müslümanları hedef alarak hazırlanan önerge insan haklarına aykırı ! Müslümanları hedef alarak...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yene...

Mali’de İki Hollanda Askerinin Ölümü Mali’de İki Holland...

Hollanda Savunma Bakanlığı, iki askerin arızalı havan toplar...

Belediye işi gücü bıraktı Kurtlar Vadisi Vatan’ı tartışıyor Belediye işi gücü bıraktı...

CDA'lı Rotterdam belediyesi meclis üyesi De Langen çevresind...

VIDEO GALERİ