Avrupalı Türklerden bilet fiyatlarına isyan

Beş kişilik bir ailenin uçak bileti fiyatının 3 bin euroya yaklastığını söyleyen aileler, ” Artık birilerinin bu sesi duyması gerekir. Uçak biletlerinin fiyatını düşürün ” çağrısında bulundu.

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Bilet fiyatı düşsün eziyetimiz bitsin.Aileleriyle birlikte Belçika’nın Cointe ve Seraing kentlerinden Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar yolculuğuna çıkan Erdoğan Kepu (52) ile Musa Kazım Akçadere (45) son yıllarda uçak biletlerinin aşırı pahalı olmasından dolayı kara yolunu tercih ederek memleket yolculuğuna çıktıklarını söyledi.

Beş kişilik bir ailenin uçak bileti fiyatının 3 bin euroya yaklastığını söyleyen aileler, “Bu kara yolunun çilesini çekmemizin tek nedeni uçak biletlerinin pahalı olması. Artık birilerinin bu sesi duyması gerekir. Uçak biletlerinin fiyatını düşürün” diye çağrı yaptı.

Sabah