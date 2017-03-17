Avrupalı Türkler’den Kızılay’a 3 milyon TL bağış

UETD “Avrupalı Türkler Yardım Elini Uzatıyor” kampanyasının lansmanını gerçekleştirdi. UETD Başkanı Zafer Sırakaya, Arakan için düzenledikleri yardım kampanyasında toplanan 3 milyon TL’yi Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a takdim etti.