Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avrupalı Türkler’den Kızılay’a 3 milyon TL bağış

UETD “Avrupalı Türkler Yardım Elini Uzatıyor” kampanyasının lansmanını gerçekleştirdi. UETD Başkanı Zafer Sırakaya, Arakan için düzenledikleri yardım kampanyasında toplanan 3 milyon TL’yi Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a takdim etti.

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Avrupalı Türkler’den Kızılay’a 3 milyon TL bağış

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD ile Türk Kızılay’ı iş birliğinde Avrupalı Türklerin bağışlarıyla toplanan 3 milyon TL, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’a takdim edildi.

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