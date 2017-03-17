Avrupalı Türkler’den Kızılay’a 3 milyon TL bağış

UETD “Avrupalı Türkler Yardım Elini Uzatıyor” kampanyasının lansmanını gerçekleştirdi. UETD Başkanı Zafer Sırakaya, Arakan için düzenledikleri yardım kampanyasında toplanan 3 milyon TL’yi Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a takdim etti.
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD ile Türk Kızılay’ı iş birliğinde Avrupalı Türklerin bağışlarıyla toplanan 3 milyon TL, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’a takdim edildi.
“Avrupalı Türkler Yardım Elini Uzatıyor” kampanyamızın lansmanı gerçekleşti. 3 milyon TL @TurkKizilayi teslim edildi @SirakayaZafer @drkerem pic.twitter.com/vTGjsFBdUA
— UETD (@UETD) 23 oktober 2017
UETD Başkanı Zafer Sırakaya, Arakan için düzenledikleri yardım kampanyasında toplanan 3 milyon TL'yi Başkanımız Kerem Kınık'a takdim etti. pic.twitter.com/gwBTU4yobt
— Türk Kızılayı (@TurkKizilayi) 23 oktober 2017
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