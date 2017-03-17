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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avrupalı Türklere dolandırıcılık uyarısı

Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz maalesef tüm uyarılara rağmen kötü niyetli kişilerin tuzağına düştüğü, Fransa başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının konsolosluklar tarafından yayımlanan mesajlarla uyarıldığı belirtildi.

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Avrupalı Türklere dolandırıcılık uyarısı

Türkiye merkezli dolandırıcılık çeteleri, özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın kimlik ve iletişim bilgilerine ulaşıyorlar. Ardından telefonla arayarak kimlik bilgilerinin doğruluğunu teyit edilip çekiliş yapıldığını ve araba, tatil vs. kazandığını müjdeliyorlar.

Önceden hazırlanmış, TC ibareli, Türk Bayraklı ve resmi devlet kurumu görüntüsündeki site adresinin linkini vererek cep telefonlarına yollanacak giriş kodu ile sorgulama yapabileceklerini belirtiyorlar.

Bu siteye giren ve kimlik bilgileri önceden siteye yerleştirilen kişiler, telefonlarına yollanan kodları ilgili yerlere girerek sorguladıklarında gerçekten kazandıklarını görüyorlar. Aynı kişilerce tekrar aranarak, kazandıkları ödülü alabilmeleri için resmi işlemlerde kullanılmak üzere bir miktar para talep ediyorlar.

Bu şekilde telefonla aranan birçok kişi herhangi bir yarışmaya katılmadıklarını söyleyerek dolandırıcıların hevesini kursağında bırakırken, maalesef bazı yurttaşlarımız bu tuzağa düşerek istenilen tutarları verilen hesap numaralarına yolluyorlar. Dolandırıldıklarını anladıklarında ise artık çok geç oluyor.

Konu ile ilgili şikâyetlerin artması üzerine Fransa başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçileri uyaran duyurular yayınlayan konsolosluk yetkilileri, sosyal medyada yayınladıkları mesajda, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı gurbetçilerin daha dikkatli olması yönünde uyarıda bulundular.

Kaynak:Turizmavrupa

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