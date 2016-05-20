Avrupalı Türklerin sorunları meclise taşındı

UETD Başkanı Zafer Sırakaya Almanya, Fransa ve Hollanda’da yaşayan Türk kökenli vatandaşlarla ilgili ‘Siyasal Katılım Raporu‘ hakkında sunum yaptı. TBMM – İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yeneroğlu ise Yurtdışında yaşayan Türklerin sorunlarının Türkiye’de gündem olmamasına değindi.

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TBMM – İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Yurt dışındaki Türk toplumunun yaşam gerçekleri ile ilgili Türk medyasının hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.” dedi. Yeneroğlu, beraberinde Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Başkan ve yöneticileri ile Mecliste düzenlediği toplantıda, Avrupa’da yaşayan Türk toplumunun sorunlarına değindi.

Yurt dışındaki Türk toplumunun yaşam gerçeklerinin daha iyi kavranması noktasında Türkiye’de daha yolun başında olduklarını ifade eden Yeneroğlu, “Yurt dışında kitlesel işçi göçü nedeniyle 6 milyona yakın yurttaşımız yaşamaktadır. Yurt dışındaki Türk toplumunun yaşam gerçekleri ile ilgili Türk medyasının hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yurtdışında yaşayan Türk toplumunun geleceği Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Avrupa’da medya temsil noktasında arzu edilen noktanın çok çok gerisindeyiz.” dedi.

Yeneroğlu, yurt dışında yaşanan Türk toplumu meselesinin partiler üstü bir konu olduğunu dile getirdi. Özellikle Almanya’da “İslami terör” adı altında yürütülen linç kampanyalarının var olduğunu ve bu durumun Türkiye’de gündem olmamasının üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Yeneroğlu, “Yurt dışındaki topluma daha fazla önem vermek gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda çok ciddi araştırmalara ihtiyaç var. Türk toplumunun yaşam şartları, ekonomik durumları ve özellikle yerel siyasette yer aldıkları nokta. Arzu edilenden çok uzakta olduğumuzu belirtmek istiyorum.” diye konuştu.

Yeneroğlu, içeri ve dışarı verilen göçün daha yakından takip edilmesi, Türkiye’nin göç ve diaspora politikalarıyla ilgili dünya standartlarını yakalayabilmesinde TBMM’nin de önemli bir sorumluluğunun bulunduğuna işaret etti.

TBMM’nin yeni döneminde daimi bir ihtisas komisyonu olarak “Göç ve Diaspora Komisyonu” kurulması konusunda yasa teklifinde bulunacağının altını çizen Yeneroğlu, kamuoyundan da destek beklediğini söyledi.

UETD Başkanı Zafer Sırakaya da Almanya, Fransa ve Hollanda’da yaşayan Türk kökenli vatandaşların siyasal tercihleri, ayrımcılık tecrübeleri ve aidiyetlerini belirlemek adına yapılan araştırmadan elde edilen ‘Siyasal Katılım Raporu‘ hakkında sunum yaptı.

Turkiye Gazetesi